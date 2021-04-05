Выставка Кирилла Челушкина пройдет в Петербурге

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8 апреля в петербургской галерее Marina Gisich Gallery откроется персональная выставка Кирилла Челушкина «Образ жизни».
Как сообщает сайт Marina Gisich Gallery, на выставке будут представлены новые работы, созданные художником в его парижском ателье в период пандемии.
Это произведения из двух графических серий — «Про пространства» (2020) и «Образ жизни» (2019–2020).
Сюжеты работ рифмуются, отмечают организаторы выставки, в обеих сериях автор говорит о специфическом способе проживания, его интересуют отношения между людьми, особенно в непонятых ими, странных и неопределенных, часто искусственно сконструированных ситуациях
Выставка Кирилла Челушкина «Образ жизни» в Marina Gisich Gallery продлится до 22 мая.
Кирилл Челушкин (р. 1968) — художник-график, участник 2-й Московской биеннале современного искусства. Работы Кирилла Челушкина находятся в музейных и частных собраниях в разных странах, в том числе в крупнейшем частном собрании современного искусства Европы — коллекции Бернара Арно, владельца концерна LVMH.
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