Выставка Кирилла Челушкина пройдет в Петербурге

Кирилл Челушкин. Мусорщик © Marina Gisich Gallery

8 апреля в петербургской галерее Marina Gisich Gallery откроется персональная выставка Кирилла Челушкина «Образ жизни».

Как сообщает сайт Marina Gisich Gallery, на выставке будут представлены новые работы, созданные художником в его парижском ателье в период пандемии.

Это произведения из двух графических серий — «Про пространства» (2020) и «Образ жизни» (2019–2020).

Сюжеты работ рифмуются, отмечают организаторы выставки, в обеих сериях автор говорит о специфическом способе проживания, его интересуют отношения между людьми, особенно в непонятых ими, странных и неопределенных, часто искусственно сконструированных ситуациях

Выставка Кирилла Челушкина «Образ жизни» в Marina Gisich Gallery продлится до 22 мая.

Кирилл Челушкин (р. 1968) — художник-график, участник 2-й Московской биеннале современного искусства. Работы Кирилла Челушкина находятся в музейных и частных собраниях в разных странах, в том числе в крупнейшем частном собрании современного искусства Европы — коллекции Бернара Арно, владельца концерна LVMH.







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