«Золотая маска — 2021» объявила региональную программу

Региональная программа откроется 22 мая в Омске спектаклем Театра наций «Страсти по Фоме» (реж. Евгений Марчелли) © Ира Полярная / © Ира Полярная / Театр наций

В 2021 году фестиваль «Золотая маска» проведет региональную программу в 13 городах России.

Расписание первых региональных программ опубликовано на сайте «Золотой маски», они пройдут в Омске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Также спектакли фестиваля будут показаны в Ульяновске, Новокуйбышевске, Березниках (Пермский край), Салехарде, Петрозаводске, Костомукше, Череповце, Уфе, Новосибирске и Петербурге.

Как сообщает пресс-служба «Золотой маски», первым региональным фестивалем 2021 года станет проект в Омске — часть специальной программы «Достоевский и театр», посвященной 200-летию со дня рождения писателя. В афише проекта постановки Льва Додина, Бориса Эйфмана, Евгения Марчелли, Константина Богомолова, Георгия Цхвиравы и Ирины Керученко. Фестиваль в Омске откроется 22 мая спектаклем «Страсти по Фоме» Театра Наций.

Также в мае начнутся гастроли «Золотой маски» в Екатеринбурге, где будут представлены спектакли «Сережа» Дмитрия Крымова, «Петровы в гриппе» Антона Федорова и «Медведь» Владимира Панкова. В июне в Нижнем Новгороде зрители увидят спектали «Сон в летнюю ночь» театра «Мастерская П.Н. Фоменко», «Дети солнца» театра «Красный факел», «Иранская конференция» Театра наций и «Старый дом» Центра драматургии и режиссуры.

Осенью гастроли продолжатся в Ульяновске, Новокуйбышевске, Петрозаводске, Костомукше и Череповце, впервые фестивали «Золотой Маски» пройдут в Салехарде, Уфе и Березниках Пермского края. В Новосибирске «Золотая маска» организует свой проект совместно с международным фестивалем «Хаос». Региональная программа завершится в декабре в Петербурге.

Региональная программа проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, генеральные партнеры —Благотворительный Фонд Михаила Прохорова и Сбер







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