Новый альбом Антона Батагова вышел на фирме «Мелодия»

Сегодня, 2 апреля, фильма «Мелодия» выпустила двойной альбом пианиста Антона Батагова, на котором записаны произведения Франца Шуберта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фирмы «Мелодия».

Альбом «Шуберт» доступен на цифровых площадках Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыка», YouTube Music и «ВКонтакте».

Как пояснили в пресс-службе, он стал десятым релизом Антона Батагова в каталоге «Мелодии».

«Сочинения, вошедшие в этот альбом, я играл в разных программах, в разных сочетаниях — и Шуберт всегда соседствовал с какой-то другой музыкой, написанной либо до него, либо после. А потом мне захотелосьзаписать альбом, где будет только Шуберт, — рассказывает музыкант. — Альбом получился длинным — 2 часа 20 минут: Соната си-бемоль мажор, написанная за два месяца до смерти, когда Шубертуже знал, что времени у него совсем немного, и некоторые другие пьесы, которые я расположил между частями сонаты. Такая форма больше всего похожа на роман: мы проходим отрезок пути с нашим героем, потом переносимся ­куда-то, где происходит что-то другое, не менее важное, а потом возвращаемся и продолжаем стого места,где мы оставили героя в конце предыдущей главы».







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