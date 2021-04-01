Музей Москвы вводит дополнительные сеансы посещения выставки к столетию ВХУТЕМАСа

Мир, Наука, Весна и полет музы-текстильщицы
Екатерина Рускевич о работах московских монументалистов в БССР1 апреля 2021466
Сегодня, 1 апреля, стало известно, что в связи с большим интересом к выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» Музей Москвы организует дополнительные сеансы для посетителей по субботам и воскресеньям. Выставка продлится до 11 апреля.
Как сообщает пресс-служба музея, 3, 4, 10 и 11 апреля дополнительный сеанс начнется в 21:00 и продлится до 22:30. Купить билет можно онлайн на странице выставки.
В 2020 году Высшим художественно-техническим мастерским исполнилось 100 лет. Выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» в Музее Москвы впервые комплексно рассказала о новаторском учебном заведении: о факультетах, студенческих проектах и принципах обучения на Основном отделении — обязательном для всех базовом курсе, который придумали Александр Родченко, Александр Веснин, Любовь Попова, Александра Экстер, Надежда Удальцова и другие звездные преподаватели.
На выставке представлены живопись, графика, скульптура, архитектурные проекты, фарфор, текстиль и мебель, созданные студентами ВХУТЕМАСа.
Кроме того, на неделю продлена работа выставки «Музей самоизоляции» — совместный проект Музея Москвы и галереи «Триумф», документирующий опыт москвичей и художников в период самоизоляции. Экспозиция, в которую вошли графические работы, фотографии, инсталляции, спектакли, личные свидетельства, самодельные маски, украшения и дневники, будет открыта для посещения до 11 апреля.
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