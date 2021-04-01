Полная версия «Суперновы» Гарри Маккуина выйдет в российский прокат

© World Pictures

8 апреля компания World Pictures выпускает в прокат в России полную версию драмы Гарри Маккуина «Супернова» с Колином Фертом и Стэнли Туччи в главных ролях.

Как сообщает пресс-служба компании World Pictures, фильм получил прокатное удостоверение на полную версию от Министерства культуры РФ. Ранее в кинотеатрах шла версия с вырезанной трехминутной гей-сценой.

«“Супернова” — это романтическая, оригинальная и современная история любви. Это интимный, замкнутый рассказ, в котором исследуются некоторые из самых важных человеческих вопросов: как мы живем, любим и смеемся, даже когда наше время приближается к концу», — говорит Гарри Маккуин о своем фильме.

Мировая премьера «Суперновы» состоялась прошлой осенью на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Фильм является претендентом на премию «Оскар-2021», также он внесен в лонг-лист премии BAFTA в номинации «Лучший британский фильм» и «Лучший актер второго плана» (Стэнли Туччи).

«Супернова» (Supernova, Великобритания, 2020)

Режиссер: Гарри Маккуин

Автор сценария: Гарри Маккуин

Оператор: Дик Поуп

Композитор: Китон Хенсон

Продюсеры: Тристан Голихер, Эмили Морган

В ролях: Колин Ферт, Стэнли Туччи, Пиппа Хэйвуд, Питер МакКвин, Нина Марлин



Синопсис: Сэм и Таскер отправляются в путешествие по Великобритании, о котором давно мечтали. Это приключение имеет для них особый смысл, поскольку Таскер стремительно теряет память, а вместе с ней и жажду жизни. Сможет ли Сэм показать ему в этом пути, что жизнь — это самое прекрасное из чудес, несмотря на все трудности?





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