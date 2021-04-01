Выставка Ростислава Лебедева откроется в Москве

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С 14 апреля по 20 мая в московской галерее pop/off/art пройдет персональная выставка Ростислава Лебедева «Между пропагандой и легкомыслием», приуроченная к 75-летию художника.
«Галерея станет инсталлированным пространством, связующим элементом которого выступит «Властная вертикаль», получившая у художника свое материальное воплощение. Известное своей историей изречение: "С кем вы, деятели культуры?" особым образом организует концептуальные серии мастера и задает острый характер текущей повестке», — сообщают организаторы выставки.
«Новая живопись и объекты, — пишут они, — создадут единое высказывание, которое станет логическим продолжением художественной риторики Ростислава Лебедева».
Ростислав Лебедев родился в 1946 году в Москве, окончил художественно-графический факультет МГПИ (1969). На рубеже 1970-х годов вошел в круг художников, впоследствии известный как «группа улицы Рогова» — по местоположению мастерской одного из них, Бориса Орлова (в число художников группы входили также Дмитрий А. Пригов, Игорь Шелковский и другие). В атмосфере нескольких творческих мастерских и квартирных показов в первой половине 1970-х был выработан метод «мета-искусства», легший в основу направления «соц-арта».
На протяжении нескольких десятилетий изобразительный диапазон работ Ростислава Лебедева неоднократно менялся. Тем не менее, он оставался верен своему критическому и ироническому методу, нередко выливающемуся в формат архива или исследовательской работы.
Участник важнейших групповых выставок советского андеграундного искусства. Персональные выставки художника проходили в Москве и Нью-Йорке. Работы Ростислава Лебедева находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Московского музея современного искусства Центра Помпиду в Париже и других музеев в России и за рубежом, а также в частных собраниях по всему миру. Живет в Москве.
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