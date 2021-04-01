Центр Вознесенского представит премьеру спектакля «Страна Вась»

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10 и 11 апреля в Центре Вознесенского в Москве будет представлен второй спектакль театральной лаборатории «Театр vs Текст» – «Страна Вась» по пьесе Викентия Брызь в постановке молодого режиссера Николая Бермана.
Начало в 19:30, билеты — здесь.
«Страна Вась» — пьеса-открытие последнего фестиваля современной драматургии «Любимовка», сообщает сайт Центра Вознесенского. Созданный драматургом Викторией Костюкевич, работающей под псевдонимом Викентий Брызь, рассказ о смерти деда героя выливается в экзистенциальный монолог о Дальнем Востоке, чиновничьем абсурде и тотальной несправедливости, как общем знаменателе жизни в России. Написанная верлибром пьеса-поэма вошла в шорт-лист «Любимовки» и стала одним из главных ее событий.
«На всем протяжении спектакля текст пьесы будет транслироваться на мониторах, ведя актёра за собой и вместе с тем провоцируя его на бунт против своего диктата, на поиск свободы в несвободных условиях. Отдельный элемент постановки — работа актера с пространством. Актер (в нашем спектакле это уроженец Владивостока Владислав Корниченко) исследует и обживает зал Центра Вознесенского, принимая его не просто как сценическую площадку, но как пространство для игры», — рассказывает режиссер Николай Берман.
Над спектаклем также работают художник Александра Харина и композитор Кирилл Широков.
Куратор театральных программ Центра Вознесенского Юлия Гирба:
«Пьеса "Страна Вась" – важное и сильное поэтически-драматическое произведение, очень современное, и, при этом, связанное с традицией. С традицией от Гоголя к футуристам, до поэтов-шестидесятников. Понимаю, почему несколько режиссеров предложили именно его для участия Лаборатории "Театр vs Текст", и несколько актеров хотели участвовать в спектакле. Этот написанный, как сейчас случается, в столбик, театральный текст — сгусток переживаний, из которого вырастает высокое событийное и этическое напряжение. И, хотя, лирическое в тексте очень важно, но, развитие сюжета, поэтического и драматического, сложная характерность, особенности места и образа действия героя и его протагонистов, вплетенные в повествование, дают прекрасную возможность для поиска свежего театрального языка, – актеру, режиссеру и художнику».
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