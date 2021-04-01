Форум «Театр как инклюзивное пространство» пройдет на Новой сцене Александринки

Со 2 по 4 апреля петербургская театральная школа «Инклюзион» совместно с Новой сценой Александринского театра проведет форум «Театр как инклюзивное пространство» – профессиональный форум, посвященный инклюзивному и социальному театру.

Деловая программа форума (регистрация — здесь) направлена на обсуждение изменений, произошедших в восприятии театра и его связей с разными формой инклюзии, а также будущего совместного развития и перспектив, которые дают подобное сотрудничество и внимание друг к другу.

Программа будет включать:

дискуссии о роли и миссии театра в меняющемся обществе;

разговор о том, нужно ли театру становиться инклюзивным и как этого достичь;

разбор успешных кейсов и моделей взаимодействия государственных театров и инклюзивных проектов;

практические мастер-классы по взаимодействию с инклюзивной группой: режиссура, актерский тренинг, актерский вокал, движение, кураторство инклюзивных проектов;

презентацию практического опыта специалистов из разных городов, рассказ о менеджменте инклюзивных проектов.

Помимо делового блока на форуме будут представлены культурная программа и спектакли, заслуживающие особого внимания.

К участию в форуме «Театр как инклюзивное пространство» приглашаются сотрудники государственных и независимых театров, режиссеры, актеры, драматурги, кураторы, художники, специалисты, занимающиеся инклюзивными проектами, люди, участвующие в инклюзивных проектах, преподаватели и студенты театральных вузов, специалисты культурной и социальной сферы, использующие методы инклюзивного и социального театра.

Деловая программа форума пройдет с переводом на русский жестовый язык.







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