Начинается «Фестиваль призрачного взаимодействия на расстоянии»

© eˉlektron

С 1 по 4 апреля эстонская трансдисциплинарная платформа сценического искусства eˉlektron проводит «Фестиваль призрачного взаимодействия на расстоянии» (Festival Of Spooky Action At A Distance). Перформансы, концерты и инсталляции участников фестиваля из разных стран будут представлены в прямой трансляции на виртуальной платформе.

Как сообщают организаторы фестиваля, платформа elektron.live состоит из визуальных, технических и социальных компонентов, которые помогут артистам и художникам, находящимся в семи разных часовых поясах — в Южной Африке, США, России, Индии, Румынии, Испании, Нидерландах, Финляндии, Японии и Эстонии, — взаимодействовать со зрителями, а зрителям — общаться между собой вне зависимости от того, насколько далеко они будут находиться друг от друга.

Спектакль «Call Cutta at Home» труппы Rimini Protokoll одновременно будет транслироваться из Колькатты, Петербурга и Таллина.

Главными героями инсталляционного перфоманса Инги Салуранд, Лиис Варес и Хендрика Кальюярва «Антропологии пространств» выступят пространства — квартира без жильцов в Раквере, пустой офис в Копли и лес в Клоогаранде.

Также среди участников фестиваля Хироаки Умеда, Роуро Йе, Аван Омер и Мари Нотари.

В концертной программе фестиваля примут участие 5Horses, Artjom (Benzokai), Samuli Tanner, ASUNA, Kannabinõid, Zahir и Ringhold.

В последний день фестиваля пройдет семинар «Куда делось всё волшебство?», на котором представители разных научных областей обсудят связь пространства и времени с научной точки зрения.







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