Фестиваль Re:Formers и Союз композиторов проведут лабораторию для молодых композиторов

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Фестиваль актуальной классики Re:Formers Fest 2021 совместно с Союзом композиторов России объявляет конкурс среди композиторов в возрасте от 18 до 35 лет на участие в творческой лаборатории Re:Formers LAB 2021.
На конкурс принимаются партитуры для саксофона (сопрано, альта, тенора, баритона) соло, а также ансамблей (от дуэта до квинтета) для саксофона (любой разновидности) и скрипки, альта, виолончели и фортепиано. Срок окончания приема заявок — 31 мая. Условия участия в конкурсе подробно изложены на сайте фестиваля Re:Formers.
Лаборатория Re:Formers LAB 2021 пройдет с 1 по 6 июня в офлайн- и онлайн-режиме, в программе лекции, обсуждение партитур и индивидуальные консультации.
Среди приглашенных кураторов легенда авангарда и первая исполнительница пьес Кейджа и Крама, Маргарет Ленг Тан (Сингапур-США), ученица Штокхаузена, лауреат конкурсов современной музыки Нино Жвания (Грузия), классические саксофонисты, лауреаты международных конкурсов Виталий Ватуля (Россия) и Гордон Тюдор (Хорватия), а также композитор, написавший наибольшее количество произведений для саксофона в XX веке — Якоб ТВ (Jacob ter Veldhuis, Нидерланды), корифей индийской классической музыки Б.С. Манджунатх (Индия).
Программы Re:Formers LAB расширят репертуар для саксофона, покажут сольные и ансамблевые возможности этого инструмента в современной академической музыке. Участники познакомятся с классическими индийскими ритмами и попробуют соединить их с тембрами западноевропейских инструментов.
Лучшие сочинения участников прозвучат в октябре на открытии фестиваля Re:Formers в Московской консерватории в исполнении Бориса Бровцына (скрипка), Сергея Полтавского (альт), Евгения Тонхи (виолончель), Виталия Ватули (саксофон), Марии Немцовой (фортепиано).
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