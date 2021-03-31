«Индюшата-2021» начинают прием заявок

Музыкально-информационное агентство «Кушнир Продакшн» объявляет о начале приема заявок от молодых независимых музыкантов на участие в фестивале «Индюшата-2021».

Заявку можно подать при помощи онлайн-формы. Заявка должна содержать название проекта, его краткое описание, город, ссылки на страницы в социальных сетях, ссылки на три, по мнению музыкантов, их самых удачных трека и видео (клипы, концерты, репетиции), контактную информацию (email, телефон), а также ссылку на промо-пост.

К рассмотрению принимаются только заявки от музыкантов из России и стран ближнего зарубежья, которые еще ни разу не давали сольных концертов в Москве.

Как сообщают организаторы фестиваля, впервые в его истории отбор проводится онлайн — жюри выберет кандидатов на участие в финале фестиваля «Индюшата», который по традиции пройдет осенью в одном из знаковых московских клубов, посредством прослушиваний аудио- и видеозаписей музыкантов, а не «живьем», как в предыдущие годы.

«Меня поразил энтузиазм, с которым многие десятки групп из разных регионов в начале пандемии, в разгар локдауна и до сих пор продолжают писать, звонить и присылать треки, уверенные, что, как и в предыдущие тридцать лет, "Индюшата" состоятся. Технически провести смотр в прошлом году оказалось невозможно, но сейчас мы вновь горим желанием отслушать многие сотни заявок, чтобы выбрать десять лучших групп для финала. Хочу обратить внимание, что "Индюшата" — это, в первую очередь, фестиваль идей, а не качественных студийных записей. Поэтому не бойтесь экспериментировать и скорее присылайте свой материал!», — говорит идеолог фестиваля Александр Кушнир.







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