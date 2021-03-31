«Индюшата-2021» начинают прием заявок

Алексей Айги: «Да, я до сих пор еще прыгаю»
Композитор и скрипач — о долгожданном альбоме своего ансамбля «4′33″» «Alcohol», личном «Отеле “Калифорния”» и нестареющем Оззи Осборне31 марта 2021592
Музыкально-информационное агентство «Кушнир Продакшн» объявляет о начале приема заявок от молодых независимых музыкантов на участие в фестивале «Индюшата-2021».
Заявку можно подать при помощи онлайн-формы. Заявка должна содержать название проекта, его краткое описание, город, ссылки на страницы в социальных сетях, ссылки на три, по мнению музыкантов, их самых удачных трека и видео (клипы, концерты, репетиции), контактную информацию (email, телефон), а также ссылку на промо-пост.
К рассмотрению принимаются только заявки от музыкантов из России и стран ближнего зарубежья, которые еще ни разу не давали сольных концертов в Москве.
Как сообщают организаторы фестиваля, впервые в его истории отбор проводится онлайн — жюри выберет кандидатов на участие в финале фестиваля «Индюшата», который по традиции пройдет осенью в одном из знаковых московских клубов, посредством прослушиваний аудио- и видеозаписей музыкантов, а не «живьем», как в предыдущие годы.
«Меня поразил энтузиазм, с которым многие десятки групп из разных регионов в начале пандемии, в разгар локдауна и до сих пор продолжают писать, звонить и присылать треки, уверенные, что, как и в предыдущие тридцать лет, "Индюшата" состоятся. Технически провести смотр в прошлом году оказалось невозможно, но сейчас мы вновь горим желанием отслушать многие сотни заявок, чтобы выбрать десять лучших групп для финала. Хочу обратить внимание, что "Индюшата" — это, в первую очередь, фестиваль идей, а не качественных студийных записей. Поэтому не бойтесь экспериментировать и скорее присылайте свой материал!», — говорит идеолог фестиваля Александр Кушнир.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:42В Новой Третьяковке откроется выставка индустриального искуства из Кузбасса
16:46Группа «Кино» выступит на фестивале «Дикая мята»
15:57Таллинская биенналле современного искусства пригласила кураторов из России
15:01Фестиваль Re:Formers и Союз композиторов проведут лабораторию для молодых композиторов
14:36В Петербурге исполнят концерт «Воскресение» Пендерецкого
12:55«Индюшата-2021» начинают прием заявок
11:49Молодые пианисты из семи стран выступят на конкурсе в Москве
30 марта 2021
17:53Пушкинский музей выпустил фильм о Рихтере на русском жестовом языке
17:10«ВолгаФест-2021» проводит открытый творческий конкурсВсе новости
Композитор и скрипач — о долгожданном альбоме своего ансамбля «4′33″» «Alcohol», личном «Отеле “Калифорния”» и нестареющем Оззи Осборне31 марта 2021592
Петербургский пианист и композитор — о том, как он начал сотрудничать со звездами прог-рока и как записал дневниковый альбом фортепианного эмбиента31 марта 2021716
Андрей Мирошниченко о том, как дробилась медийная информация, и о том, как это в конечном итоге меняет саму структуру общества31 марта 20211066
Записки из ПНИ, другая «Дылда», а также ролики проектов «Арзамаса» и Кольты!30 марта 20211507
Ретропоп-группа из Минска — о новом альбоме и любимой бразильской музыке30 марта 20211528
Куратор ЦСИ «Сияние» о собрании Андрея Малахова, новой выставке и планах на будущее30 марта 20211297
Дима Пантюшин и Саша Липский рассказывают о своем «визуально-музыкальном» альбоме, на котором они переупаковали впечатления детства29 марта 20211742
Режиссер «Колеса фортуны и фантазии» — о своем тихом стиле, Ромере и Хон Сан Су29 марта 20211652
Марк Акопян и Павел Алешин — об архитектурных архивах 1960-х — 1980-х и их музейном будущем26 марта 20213626
Петербургские постпанк-концептуалисты посвятили новый альбом поэтам-обэриутам: премьера песни на стихи Николая Олейникова26 марта 20214288
Классик американской литературы расспрашивает итальянского писателя об опыте Аушвица и о времени после войны, которое оказалось для Леви самым счастливым26 марта 20214307
«Важно начать движение»: Петербург и безнадега в клипе постпанк-дуэта26 марта 20213142