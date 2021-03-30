Пушкинский музей выпустил фильм о Рихтере на русском жестовом языке

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Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) представил новый фильм документальной серии «Великие коллекционеры», посвященный малоизвестной стороне жизни пианиста Святослава Рихтера — его собирательской деятельности. Фильм «Святослав Рихтер» на русском жестовом языке ориентирован в том числе и на слышащую аудиторию и сопровождается профессиональным озвучанием.
Как сообщает пресс-служба ГМИИ, премьера фильма «Святослав Рихтер» состоялась 29 марта в рамках серии мероприятий, приуроченных ко дню рождения Святослава Рихтера и Ирины Антоновой.
Евгения Киселева, руководитель отдела междисциплинарных проектов ГМИИ: «Серия фильмов на русском жестовом языке "Великие коллекционеры" возникла в Пушкинском в 2019 году, когда мы сняли первый фильм о Сергее Ивановиче Щукине. Фильмы этой серии объединены идеей создания универсального кино, которое доступно одновременно и глухим, и слышащим зрителям. К каждому фильму создается авторская музыка, которая дополняет жестовый рассказ. Говоря о наследии великого музыканта XX века, в том числе с неслышащей аудиторией, мы рассматриваем музей как метафору музыки без звука».
Елена Антонова, автор фильма: «Это фильм о Святославе Рихтере, каким его знали немногие. Здесь показана еще одна грань таланта гениального пианиста — умение видеть прекрасное в каждом мгновении жизни. Замечательно, что, благодаря возможностям жестового языка, фильм сможет увидеть самая широкая аудитория».
Команда проекта:
Также над фильмом работали Михаил Агафонов, Ирина Гинзберг, Евгения Киселева, Мария Румянцева, Дмитрий Лопунов, Андрей Тарасенко, Александр Шаповал, Альбина Джумаева, Сергей Лушкин.
Команда проекта выражает благодарность за помощь в подготовке фильма отделу музыкальной культуры ГМИИ.
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