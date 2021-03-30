«ВолгаФест-2021» проводит открытый творческий конкурс

«Уходящая натура», одна из работ паблик-арт программы фестиваля 2020 года

Авторы — бюро СХЕМА (Андрей Свиридов, Наталия Орехова) и Ася Заславская (Москва) © «ВолгаФест»

До 16 апреля проводится открытый творческий конкурс на участие в паблик-арт программе международного фестиваля набережных «ВолгаФест-2021», которая будет представлена в июне на 2-ой очереди набережной Самары.

Тема «ВолгаФеста-2021» — «Движение навстречу». Фестиваль предлагает российским городам стать ближе друг к другу, акцентируя важность развития регионального культурного контекста и поиска новых точек взаимодействия.

Тема конкурса паблик-арта — «Преграды». «Между городами есть ощутимые и невидимые преграды — сотни километров, трудные дороги, нехватка коммуникации. Участникам конкурса предлагается поразмышлять на темы мобильности, дружбы и дистанции, касающиеся как людей, так и территорий: почему мы так редко ездим друг к другу в гости, что мешает нам узнавать друг друга, больше общаться и взаимодействовать?», — говорится в сообщении организаторов конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются художники, архитекторы и дизайнеры без ограничений по возрасту и профессиональному статусу, готовые представить интересное прочтение темы «Преграды» в контексте пространства Самарской набережной.

На конкурс принимаются проекты в таких жанрах как паблик-арт, уличная скульптура, стрит-арт и малая архитектурная форма. Арт-объект может не только украшать город, но и быть функциональным. Концепция и эскиз арт-объекта, представленные на конкурс, должны соответствовать теме, напрямую или образно отражая ее, быть прочными и вандалоустойчивыми, чтобы горожане могли радоваться паблик-арт программе до конца фестиваля или даже всего летнего сезона.

Для размещения объектов художникам предлагаются две зоны, расположенные на 2-ой очереди набережной Самары — променад и пляж.

Заявки принимаются онлайн. Подробнее о технических параметрах подаваемых на конкурс работ можно узнать на странице конкурса.

Расписание конкурса:

сбор заявок — с 25 марта по 16 апреля

предварительный отбор конкурсантов — с 17 по 25 апреля

работа конкурсного жюри — с 26 апреля по 3 мая

объявление победителей — 4 мая

доработка проектов с командой фестиваля — с 5 по 16 мая

префабрикация арт-объектов — с 16 по 31 мая

производство объектов — с 1 по 11 июня

презентация объектов и старт паблик-арт программы — 12 июня





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