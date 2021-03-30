Премия «ЛибМиссия» открыла шестой сезон

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Сегодня, 30 марта, начался прием заявок на соискание на участие в конкурсе на соискание публицистической премии «ЛибМиссия», которая вручается за книги и серии публикаций о текущем общественно-политическом процессе, выпущенные в течение прошедшего года. В этом году премия будет вручена в шестой раз.
Как сообщает сайт премии «ЛибМиссия», заявки принимаются до 30 апреля по адресу premialibmissiya@gmail.com.
Премия присуждается в двух номинациях. В номинации «Аналитика» соискателями премии могут стать авторы книг, в том числе электронных, в которых обобщаются и популяризируются оригинальные исследования и философские концепции, осмысляющие тренды современной политики, социальные, социокультурные и экономические процессы, которые затрагивают судьбы наших современников. Книга-лауреат должна быть создана на русском языке, адресована гражданскому обществу и обнародована в течение года, предшествовавшего объявлению о конкурсе.
Соискателями премии в номинации «Публицистика» могут стать авторы больших исследовательских проектов и циклов статей в любом формате и на любом носителе (имеющем тираж более 5000 экземпляров), обобщающих собственные аналитические исследования авторов, цель которых — донести до читателей правдивую информацию и одновременно с этим предложить глубокое и яркое осмысление истинного смысла современной политической истории. Публикации должны быть созданы на русском языке, адресованы гражданскому обществу и обнародованы в течение года, предшествовавшего объявлению о конкурсе.
До конкурса не допускаются политические манифесты и иные схожие документы, заявления, речи на митингах или реплики на дискуссионных встречах.
Участие в конкурсе осуществляется на основе заявок. При этом заявителями могут быть редакции СМИ, независимо от места и страны регистрации, общественные организации, члены жюри премии или члены cовета фонда «Либеральная Миссия». Лауреаты получают вознаграждение в размере 250 тысяч рублей.
В 2021 году в жюри премии входят:
Денис Драгунский, председатель жюри премии: «Новый сезон премии "ЛибМиссия" открывается в ожидании новой, теперь уже постковидной реальности в политике, экономике и культуре. Жюри с неослабным интересом следит за всеми поворотами пандемической и контрпандемической мысли — и наградит достойных».
Объявление лауреатов премии состоится не позднее 20 мая, церемония награждения лауреатов премии назначена на 16 июня.
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