Открываются Дни немецкого кино ФАНК в Петербурге

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31 марта в академии «Фотографика» премьерой фильма «Незаконный фильм» начнутся показы Дней немецкого кино ФАНК в Петербурге – культурного проекта в рамках Года Германии в России 2020/2021, который открывает бесплатный доступ к документальным фильмам о науке, технологиях и современном искусстве.
Начало в 18:00, регистрация — здесь. после показа состоится дискуссия с режиссером Мартином Байером.
Авторы «Незаконного фильма» (The Illegal Film, Германия, 2019, реж. Мартин Байер, Клаус Вишман) исследуют эволюцию производства цифровых изображений и размышляют о влиянии технологий на восприятие мира.
Также в программе Дней немецкого кино ФАНК в Петербурге:
Показы продлятся до 25 апреля, расписание — здесь.
Дни немецкого кино ФАНК проводятся в рамках Года Германии в России 2020/2021, организаторами которого выступают Посольство Федеративной Республики Германия, Гёте-Институт и Российско-Германская внешнеторговая палата.
Как сообщают организаторы, чтобы стать площадкой для показов, необходимо до 15 апреля подать заявку на сайте Фестиваля актуального научного кино ФАНК. Проект носит социальный и некоммерческий характер, участие в нем бесплатно как для площадок, так и для зрителей.
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