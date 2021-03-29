Открываются Дни немецкого кино ФАНК в Петербурге

Кадр из фильма «Незаконный фильм» © ФАНК

31 марта в академии «Фотографика» премьерой фильма «Незаконный фильм» начнутся показы Дней немецкого кино ФАНК в Петербурге – культурного проекта в рамках Года Германии в России 2020/2021, который открывает бесплатный доступ к документальным фильмам о науке, технологиях и современном искусстве.

Начало в 18:00, регистрация — здесь. после показа состоится дискуссия с режиссером Мартином Байером.

Авторы «Незаконного фильма» (The Illegal Film, Германия, 2019, реж. Мартин Байер, Клаус Вишман) исследуют эволюцию производства цифровых изображений и размышляют о влиянии технологий на восприятие мира.

Также в программе Дней немецкого кино ФАНК в Петербурге:

«Тело истины» (Body of Truth, Германия-Швейцария-Израиль, 2019, реж. Эвелин Шельс) — высказывание художниц Марины Абрамович, Сигалит Ландау, Ширин Нешат и Катарины Сивердинг о взаимоотношении со своим телом, стигматизации и притеснении женщин

«Откуда берутся деньги?» (Oeconomia, Германия, 2020, реж. Кармен Лосманн) — критический и ироничный взгляд на современную экономику и ее главных игроков.



Показы продлятся до 25 апреля, расписание — здесь.

Дни немецкого кино ФАНК проводятся в рамках Года Германии в России 2020/2021, организаторами которого выступают Посольство Федеративной Республики Германия, Гёте-Институт и Российско-Германская внешнеторговая палата.

Как сообщают организаторы, чтобы стать площадкой для показов, необходимо до 15 апреля подать заявку на сайте Фестиваля актуального научного кино ФАНК. Проект носит социальный и некоммерческий характер, участие в нем бесплатно как для площадок, так и для зрителей.







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