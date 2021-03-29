В Перми пройдет фестиваль «Р_езиденция»

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С 8 по 11 апреля театральная компания «немхат» проведет в Перми фестиваль «Р_езиденция». В программе спектакли, лекции и две творческие лаборатории. Площадками фестиваля станут бассейн «Олимпия», аэропорт «Большое Савино» и частная филармония «Триумф».
Главная цель фестиваля — создать платформу для актуальных образовательных программ в области культуры, предоставить молодым авторам и постановщикам ресурсы для реализации своих идей и активно развивать современное искусство на территории Пермского края.
Весенняя сессия будет посвящена театру, который возникает в неожиданных пространствах и создается молодыми жителями Перми.
Организаторы взяли за основу идею о том, что театр — это пространство коммуникации. Участники и зрители смогут обмениваться опытом, обсуждать спектакли, слушать лекции петербургских, московских и тюменских экспертов о режиссуре, перформативных практиках, кураторстве и теории театра.
Расписание «Р_езиденции» опубликовано в соцсетях компании «немхат» («ВКонтакте», Instagram).
Фестиваль представит три спектакля: 8 апреля в частной филармонии «Триумф» — балет «Я танцую пока ты смотришь на меня», 9 апреля в аэропорту «Большое Савино» — спектакль «Тридцать три сестры», 10 и 11 апреля в бассейне «Олимпия» — спектакль «Пермское море».
Образовательная программа «Р_езиденции» пройдет в пространстве аэропорта «Большое Савино», среди участников театровед, автор телеграм-канала «Мама, какая драма», заместитель руководителя по творческой части центра «Космос» Александрина Шаклеева, театральный критик, куратор Школы современного зрителя и слушателя «Электротеатра Станиславский» Кристина Матвиенко, куратор, эксперт фестиваля «Золотая маска» Юлия Клейман, директор Центра имени Мейерхольда Елена Ковальская.
Кроме того, в программе фестиваля лаборатории «Театральный и фестивальный PR» (куратор — Алиса Балабекян) и «Реж-пост группы» (куратор — Саша Шумилин).
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