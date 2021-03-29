Вручена премия «Московский наблюдатель»

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26 марта в Москве на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction состоялась восьмая церемония вручения премии «Московский наблюдатель».
Как сообщает сайт «Культурная инициатива», премия присуждалась за лучшие публикации в сезоне 2018/2019 в двух номинациях — «Точка обзора» и «Колесо обозрения». В этом году во второй раз награды вручались также по итогам голосования студенческого жюри, в состав которого вошли представители Литературного института имени А.М. Горького, НИУ ВШЭ, РГГУ и Московского политеха (ВШПиМ).
Лауреатом премии «Московский наблюдатель в номинации «Точка обзора», в которой рассматривались статьи сайта «Культурная инициатива», стала Нина Александрова. Она отмечена за статью «Камлания на излете лета» о выступлении Яна Выговского и Павла Пепперштейна в цикле «Полюса». В студенческой версии номинации «Точка обзора» награжден Андрей Тавров за статью «Поле повтора как признание в революции» о презентации книги Наталии Азаровой «Революция и другие поэмы».
Лауреатов в номинации «Точка обзора» определило жюри, постоянными членами которого являются поэты и критики Геннадий Каневский, Кирилл Корчагин, Леонид Костюков и Дмитрий Кузьмин и члены оргкомитета премии Надежда Николаева, Данил Файзов и Юрий Цветков.
В номинации «Колесо обозрения», в которой рассматривались материалы, выдвинутые СМИ, большое жюри во второй раз за историю премии назвало лауреатом Владимира Березина. В этом сезоне отмечена выдвинутая сайтом Rara avis статья «Огурцы и огуречики» об открытии выставки к столетию Николая Носова. Студенческое жюри в этой номинации отдало награду Татьяне Золочевской, автору статьи «Между смехом и страхом» о выставке «Литературные войны 1920–1930-х годов: РАПП и попутчики», также опубликованной сайтом Rara avis.
Лауреатов в номинации «Колесо обозрения» определило большое жюри, в состав которого вошли поэты, писатели, критики, филологи, историки литературы Дмитрий Бак, Евгений Бунимович, Алексей Варламов, Игорь Волгин, Александр Гаврилов, Наталья Иванова, Александр Казинцев, Геннадий Каневский, Леонид Костюков, Кирилл Корчагин, Дмитрий Кузьмин и Лев Рубинштейн.
Призовой сезон восьмого сезона премии, впервые проходящий без финансовой поддержки спонсоров, был образован за счет пожертвованных членами жюри и оргкомитета гонораров предыдущего сезона. Финалисты каждой номинации, вошедшие в короткий список, получили дипломы и денежные призы из рук героев своих статей.
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