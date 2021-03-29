Премия «Резонанс» принимает заявки

© Премия «Резонанс» для музыкальных критиков

До 13 мая принимаются заявки на соискание премии «Резонанс» для музыкальных критиков. Авторы лучших текстов об академической музыке и музыкальном театре получат денежные призы и станут гостями фестиваля «Ленинградские мосты».

Премия «Резонанс» для музыкальных критиков в этом году будет вручена в пятый раз. С 2014 года она популяризирует и поддерживает труд молодых авторов, которые способны увидеть ситуацию в современной культуре под новым углом и привлечь к ней внимание аудитории.

Заявки принимаются онлайн от граждан России младше 36 лет, один автор может подать два текста, в том числе в соавторстве.

На премию можно номинировать:

Рецензии, статьи, эссе, репортажи, интервью, исследования, очерки, портретные зарисовки и другие тексты.

Отдельные аудио, видео, посты и другие публикации.

Проекты: телеграм-каналы, подкасты, сайты, YouTube-каналы, паблики в социальных сетях, радио- и телепередачи, сборники, медиа, блоги, лекции и другие просветительские форматы.

Произведения в других художественно-публицистических жанрах и форматах.



Работы должны быть опубликованы на русском языке не раньше 28 сентября 2018 года. Проекты, номинированные на премию, могут быть опубликованы на любой платформе и в любом медиапространстве, включая театральные и филармонические буклеты, сайты и соцсети институций, где прошло музыкальное событие. Также принимаются работы, которые ранее никогда и нигде не были опубликованы или продемонстрированы.

Трое номинантов премии «Резонанс» получат по 100 000 рублей каждый и будут приглашены в Петербург на открытый музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты». Гостям фестиваля возместят расходы на дорогу и проживание.

Лауреаты премии будут объявлены 14 августа в рамках ночной музыкальной программы фестиваля «Ленинградские мосты».

В 2021 году церемония премии «Резонанс» проводится в рамках фестиваля «Ленинградские мосты», который организует АНО МРИ Корпорация «Тепло» при поддержке Фонда президентских грантов







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