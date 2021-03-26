Roof Fest объявил участников нового сезона

© Roof Fest

20 мая концертом группы Billy's Band на видовой площадке Roof Place в Петербурге откроется 10-й сезон фестиваля Roof Fest. Его участниками также станут Therr Maitz, Гарик Сукачев, Валерий Меладзе, «Ногу свело!», «Би-2» и другие музыканты.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, в Петербурге в мае на крыше выступят Krec, Теона Контридзе & Band, Therr Maitz и Гарик Сукачев, в июне — Диана Арбенина и «Ночные снайперы», Ева Польна, Валерий Меладзе, среди участников июльских концертов — «Ногу свело!», A'Studio и «Би-2».

Всего за сезон 2021 на крыше Roof Place (Кожевенная линия, 30) пройдет более 30 концертов.

В Москве выступят Tesla Boy, «Танцы минус», «Ногу свело!», Рита Дакота, группа «Фрукты» и многие другие.

Фестиваль Roof Fest существует с 2012 года. За это время в Петербурге и Москве состоялось более 150 концертов на крышах. В числе участников фестиваля прошлых лет Борис Гребенщиков, «Сурганова и оркестр», Владимир Пресняков, The Hatters, Mgzavrebi, «Симфоническое кино». По приблизительным подсчетам, за всю историю фестиваля на нем побывали более 200 тысяч человек.







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