Сергей Лейферкус отметит юбилей на сцене театра «Зазеркалье»

© «Зазеркалье»

3 апреля в Санкт-Петербургском государственном детском музыкальном театре «Зазеркалье» будет показана одноактная комическая опера Пуччини «Джанни Скикки» в постановке художественного руководителя театра Александра Петрова с баритоном Сергеем Лейферкусом в заглавной роли. Показ приурочен к двум событиям: юбилею Сергея Лейферкуса, которому 4 апреля исполняется 75 лет, и к 45-летию первой постановки «Джанни Скикки» в России.

Как сообщает сайт театра «Зазеркалье», за дирижерский пульт встанет Александр Анисимов — дирижер Большого театра Беларуси, главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Беларусь.

Представление 3 апреля соберет «костяк» первой российской постановки «Джанни Скикки», которая была осуществлена в 1976 году в Ленинграде на сцене Малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр) выпускником консерватории режиссером Александром Петровым, молодым дирижером Александром Анисимовым и художниками, студентами Театрального института Вячеславом Окуневым и Ириной Пресс.

В репертуар «Зазеркалья» опера «Джанни Скикки» вошла в 2005 году.

«В главном стиль зазеркальского спектакля созвучен с той первой российской постановкой "Джанни Скикки" 1976 года: это "киношная" черно-белая гамма, крупные планы, особая природа чувств и отношений героев и многие другие детали, отсылающие к эстетике итальянского неореализма и фильмов Чаплина», — говорится в сообщении.

Программу вечера продолжат арии, ансамбли, оркестровые фрагменты из опер Пуччини в исполнении ведущих солистов театра «Зазеркалье» с участием Сергея Лейферкуса.







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