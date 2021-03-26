Умер Никита Алексеев

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Сегодня, 26 марта, в возрасте 68 лет умер художник Никита Алексеев.

Об этом сообщил галерист Марат Гельман.

Никита Феликсович Алексеев родился в 1953 году в Москве, в 1972 году окончил отделение промышленной графики и рекламы Московского государственного художественного училища памяти 1905 года, в 1973–1976 годах учился на факультете художественно-технического оформления печатной продукции Московского полиграфического института, работал иллюстратором и оформителем книг в московских издательствах.

С начала 1970-х выпускал «самиздатовские» книги и альбомы, в 1976–1983 годах был участником основанной Андреем Монастырским группы «Коллективные действия», в 1979 году стал одним из организаторов Московского архива нового искусства, в 1982 году создал в своей однокомнатной московской квартире галерею «Аптарт», где проходили выставки, акции и перформансы молодых художников.

В 1986 году вместе со Свеном Гундлахом, Николой Овчинниковым, Сергеем Воронцовым и другими художниками-концептуалистами основал арт-проект «Среднерусская возвышенность», в 1987 году эмигрировал во Францию.

В 1990-х годах вернулся в Россию, в качестве куратора проводил выставки современного искусства, в 1996–2004 годах возглавлял отдел культуры еженедельника «Иностранец».

Участник многих выставок в России и за рубежом, стипендиат Фонда Иосифа Бродского и Американской академии в Риме (2004), номинант премии «Инновация» (2009) и Премии Кандинского (2010). Работы Никиты Алексеева находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галерем, Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства и других музейных и частных собраниях в России, США, Франции и Германии.







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