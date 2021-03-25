Институт музыкальных инициатив проведет в Саратове проект «ИМИ.Сцена»

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С 28 по 30 мая в Саратове будет проходить проект Института музыкальных инициатив «ИМИ.Сцена», цель которого — наладить связи между представителями индустрии из разных городов.
Программа «ИМИ.Сцены» будет состоять из двух частей — образовательной и музыкальной.
В образовательную часть войдут дискуссии и мастер-классы. Эксперты проекта из Москвы и других городов встретятся с саратовскими коллегами и обсудят с ними актуальные проблемы индустрии и тенденции музыкального бизнеса. Расписание образовательной программы и состав экспертов будут объявлены позже.
Музыкальная часть «ИМИ.Сцены» — это шоукейс местных артистов, на котором они смогут выступить, познакомиться с другими участниками музыкальной жизни региона и показать свое творчество приглашенным промоутерам, представителям лейблов и журналистам.
Шоукейс «ИМИ.Сцены» состоится 29 мая, к участию в нем приглашаются только группы из Саратова и Саратовской области. Заявки принимаются онлайн до 30 апреля. Эксперты «ИМИ.Сцены» выберут 10 артистов, список участников будет объявлен дополнительно.
Формат шоукейса не предполагает определение победителей и вручение призов.
«ИМИ.Сцена» — это прежде всего возможность завести полезные знакомства, получить новые знания и отклик профессионалов. Каждому участнику сцены крайне важно знать, кто, помимо него, занимается музыкой в регионе. Кроме того, вполне возможно, что после выступления на шоукейсе артиста пригласят сыграть на крупном фестивале или предложат контракт с лейблом.
В 2020 году проект «ИМИ.Сцена» был реализован в Самаре и Казани.
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