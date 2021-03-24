Кристиан Шпук поставил балет в Большом театре

© Jos Schmid / Opernhaus Zürich

Сегодня, 24 марта, на Новой сцене Большого театра состоится мировая премьера балета «Орландо» на музыку Эдуарда Элгара, Филипа Гласса, Леры Ауэрбах и Елены Кац-Чернин в постановке немецкого хореографа, художественного руководителя Балета Цюриха Кристиана Шпука.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову.

«Спектакль создан балетмейстером специально по заказу Большого театра. "Орландо" станет первой работой Шпука в ГАБТ, — отметила она.

«Постановки Шпука неизменно вызывают большой резонанс, — добавила пресс-атташе Большого театра. — Они получают приглашения на фестивали такого калибра, как, например, Эдинбургский или петербургский Dance Open, или московский DanceInversion. Их имеют в своем репертуаре такие известные балетные труппы, как Штутгартский балет, Норвежский национальный балет, Большой балет Канады, балет Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Теперь к этому перечню добавился Большой театр».

В основу балета положен роман Вирджинии Вулф «Орландо» (1928).

«Я очень люблю этот роман Вирджинии Вулф за безудержную фантазию и потрясающую широту, — рассказал на предпремьерном пресс-брифинге Кристиан Шпук. — Действие длится в течение 350 лет. Вулф рассказывает историю молодого человека, который не стареет и проходит сквозь века, словно через волшебные пространства, и буквально "на ходу", как будто нет ничего более естественного на свете, превращается из мужчины в женщину».

Автор либретто — главный драматург Оперы Цюриха Клаус Шпан. Над спектаклем также работали сценограф Руфус Дидвишус, художник по костюмам Эмма Райотт, художник по свету Мартин Гебхардт и дирижер-постановщик Алексей Богорад.

«В спектакле заняты ведущие артисты балетной труппы Большого театра, в числе которых Ольга Смирнова, Екатерина Крысанова, Мария Виноградова, Маргарита Шрайнер, Ксения Жиганшина, Якопо Тисси, Давид Мотта Соарес, Семен Чудин, Артемий Беляков, Денис Савин и другие», — сообщила Катерина Новикова.

Серия премьерных показов балета «Орландо» продолжится 25, 26, 27 и 28 марта.







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