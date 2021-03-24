Кристиан Шпук поставил балет в Большом театре

Нежные голоса жертв
«Благоволительницы» Микиты Ильинчика в Театре на Малой Бронной24 марта 2021228
Сегодня, 24 марта, на Новой сцене Большого театра состоится мировая премьера балета «Орландо» на музыку Эдуарда Элгара, Филипа Гласса, Леры Ауэрбах и Елены Кац-Чернин в постановке немецкого хореографа, художественного руководителя Балета Цюриха Кристиана Шпука.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову.
«Спектакль создан балетмейстером специально по заказу Большого театра. "Орландо" станет первой работой Шпука в ГАБТ, — отметила она.
«Постановки Шпука неизменно вызывают большой резонанс, — добавила пресс-атташе Большого театра. — Они получают приглашения на фестивали такого калибра, как, например, Эдинбургский или петербургский Dance Open, или московский DanceInversion. Их имеют в своем репертуаре такие известные балетные труппы, как Штутгартский балет, Норвежский национальный балет, Большой балет Канады, балет Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Теперь к этому перечню добавился Большой театр».
В основу балета положен роман Вирджинии Вулф «Орландо» (1928).
«Я очень люблю этот роман Вирджинии Вулф за безудержную фантазию и потрясающую широту, — рассказал на предпремьерном пресс-брифинге Кристиан Шпук. — Действие длится в течение 350 лет. Вулф рассказывает историю молодого человека, который не стареет и проходит сквозь века, словно через волшебные пространства, и буквально "на ходу", как будто нет ничего более естественного на свете, превращается из мужчины в женщину».
Автор либретто — главный драматург Оперы Цюриха Клаус Шпан. Над спектаклем также работали сценограф Руфус Дидвишус, художник по костюмам Эмма Райотт, художник по свету Мартин Гебхардт и дирижер-постановщик Алексей Богорад.
«В спектакле заняты ведущие артисты балетной труппы Большого театра, в числе которых Ольга Смирнова, Екатерина Крысанова, Мария Виноградова, Маргарита Шрайнер, Ксения Жиганшина, Якопо Тисси, Давид Мотта Соарес, Семен Чудин, Артемий Беляков, Денис Савин и другие», — сообщила Катерина Новикова.
Серия премьерных показов балета «Орландо» продолжится 25, 26, 27 и 28 марта.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:54Кристиан Шпук поставил балет в Большом театре
12:58Владимир Мартынов, Opus Posth и Moa Pillar выступят в клубе Mutabor
11:47Премьера фильма «Розовое облако» пройдет в «Октябре»
10:36Продлен прием заявок на премию «Инновация-2021»
Вчера
17:28Третьяковка готовит большую выставку русского и немецкого искусства эпохи романтизма
16:50На выставке в ГМИРЛИ состоится творческий вечер Андрея Бильжо
15:44В Центре Вознесенского пройдет конференция, посвященная поэтическому театру
15:07Мультфильмы о насекомых покажут в Москве
13:49В петербургском «Манеже» пройдет выставка Яна ФабраВсе новости
«Благоволительницы» Микиты Ильинчика в Театре на Малой Бронной24 марта 2021228
Новые альбомы «Кровостока», «Сольвычегодска», «ИЛЬЯМАЗО», Loqiemean, Mujuice и другие громкие отечественные релизы месяца24 марта 2021353
Историк медиа Наталья Тихонова и мультипликатор Иван Максимов — о зарождении абстрактного фильма в СССР24 марта 2021440
Древняя обрядовая песня на новый лад для рейва Свободы в Беларуси24 марта 2021491
Российско-американский художник Николай Кошелев интерпретирует дягилевские сезоны в живописи и керамике23 марта 2021992
Филипп Чижевский ставит «Кармен» в Перми вместе с Константином Богомоловым22 марта 20213724
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 719 марта 20213429
Почему протест без программы ведет к «украденным революциям»? Как это использует Навальный? И что в этой ситуации делать левым? Текст Олега Журавлева и Кирилла Медведева19 марта 20215587
«Божественная комедия» в стиле дрилл: новый концептуальный альбом хип-хоп-проекта «Грязь»19 марта 20214498
Сегодня на Кольте онлайн-премьера одного из лучших отечественных доков последних лет. Нам помогла в этом платформа «Пилигрим»19 марта 20213810
Дагестанские зумеры в проекте Мадины Гаджиевой18 марта 20214163
Историк Олег Бэйда — о «Естественном свете» Денеша Надя, победившего в Берлине с сумрачной зарисовкой венгерской оккупации СССР18 марта 20215096