Владимир Мартынов, Opus Posth и Moa Pillar выступят в клубе Mutabor

26 марта в московском клубе Mutabor состоится концерт композитора Владимира Мартынова, ансамбля Opus Posth под управлением Татьяны Гринденко и электронного продюсера Федор Переверзев (Moa Pillar).

Билеты — здесь. В связи с ограничениями по вместимости зала запланированы два выступления — в 19:30 и 21:30.

На них прозвучит программа «Красное смещение».

«Музыканты исполнят импровизацию на тему одного из произведений Владимира Мартынова, в которой сольются жанры, культуры и эпохи, — сообщают организаторы концерта. — Минималистские каскады фортепиано вступят в диалог с увесистым басом и многогранными голосами струнного ансамбля. А средневековая музыкальная традиция обретет своего cовременного собеседника — минималиста и электронного авангардиста Moa Pillar».







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