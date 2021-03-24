На выставке в ГМИРЛИ состоится творческий вечер Андрея Бильжо

© Андрей Бильжо / Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля

1 апреля пройдет творческий вечер художника-карикатуриста, живописца и юмориста Андрея Бильжо, чья серия графических работ представлена в Доме И.С. Остроухова в Трубниках, выставочной площадке Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля (ГМИРЛИ).

Начало в 19:00, вход по билетам в музей.

«В непринужденной обстановке можно будет познакомиться и лично пообщаться с автором — узнать об идее выставки "Приветы с удаленки", о работе на карантине, новых работах и творческих планах», — говорится в сообщении на сайте ГМИРЛИ.

Ведущая вечера — Наталья Реброва.

На выставке Андрея Бильжо, подготовленной ГМИРЛИ совместно с галереей «Роза Азора» в рамках проекта «Художники в Доме Остроухова», представлена графическая серия «Писатели в самоизоляции», в которой иронично обыгрываются расхожие штампы восприятия классиков русской литературы. Также в экспозицию вошли подлинные фотографии писателей из собрания ГМИРЛИ.







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