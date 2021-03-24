В Центре Вознесенского пройдет конференция, посвященная поэтическому театру

© Центр Вознесенского

30 и 31 марта в Центре Вознесенского в Москве при участии НИУ ВШЭ, Государственного института искусствознания и Российского института театрального искусства – ГИТИС пройдет научная конференция «Поэтический театр в России ХХ–ХХI веков».

Программа конференции опубликована на сайте Центра Вознесенского. Конференция будет транслироваться онлайн, регистрация — здесь.

В конференции примут участие более тридцати специалистов со всей страны — театроведы, критики и филологи. Они прочитают доклады о поэтическом театре Юрия Любимова, Аллы Демидовой, Юрия Бутусова, Дмитрия Крымова, Кирилла Серебренникова и других режиссеров, а также о театральных экспериментах начала века: спектаклях футуристов, Московского Художественного и Камерного театров.

Цель конференции в Центре Вознесенского — на материале отечественных постановок XX и XXI веков изучить, как формировался и развивался во времени синтез литературного и сценического искусств, и какие формы взаимодействия вырабатываются сейчас. По итогам конференции Центром Вознесенского и издательством Российского института театрального искусства — ГИТИС будет подготовлен сборник статей.

Юлия Гирба, куратор театральных программ Центра Вознесенского:

«В исследовательский фокус театроведов и филологов неоднократно попадали как спектакли, созданные на основе поэтических произведений, так и драматургия в стихах. Однако о природе взаимосвязи двух художественных явлений сказано не так уж и много. Нам интересно изучить этот вопрос, понять, что происходит в алхимическом соединении Слова и Действия».







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