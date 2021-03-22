Арсен Ревазов представит новую книгу в видеоформате

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24 марта на 22-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction состоится презентация романа Арсена Ревазова «Одиночество-13. Метаферонты», продолжения его бестселлера «Одиночество-12». Роман выйдет не в текстовой версии, а как видеоподкаст в авторском прочтении.
В 20:30 Арсен Ревазов выложит сразу шесть глав-серий на YouTube, а в дальнейшем будет размещать по одной главе каждый четверг. Продолжительность каждой серии — 15–20 минут, всего в книге будет около 50 глав.
Кроме того, автором планируется выпуск классической аудиокниги, которая будет выходить с той же периодичностью.
Премьера подкаста состоится в зоне для семинаров №1 в атриуме Гостиного двора. Начало в 20:00, в презентации примут участие литературный критик Галина Юзефович и издатель и публицист Борис Куприянов.
Первый роман Арсена Ревазова «Одиночество-12» был переведен на семь языков, более миллиона раз скачан в Lib.ru, а общий тираж проданных книг на русском языке составил более 80 тысяч копий. Сюжет романа «Одиночество-13. Метаферонты» начинается в том месте, где завершается история первых двух частей «Одиночества-12» — «Братство» и «Бриллиант». Главными героями остаются те же персонажи, но, по словам автора, третья книга станет вполне самостоятельным произведением, и для знакомства с ней не обязательно знать содержание первых двух частей.
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