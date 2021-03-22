Арсен Ревазов представит новую книгу в видеоформате

© Архив Арсена Ревазова

24 марта на 22-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction состоится презентация романа Арсена Ревазова «Одиночество-13. Метаферонты», продолжения его бестселлера «Одиночество-12». Роман выйдет не в текстовой версии, а как видеоподкаст в авторском прочтении.

В 20:30 Арсен Ревазов выложит сразу шесть глав-серий на YouTube, а в дальнейшем будет размещать по одной главе каждый четверг. Продолжительность каждой серии — 15–20 минут, всего в книге будет около 50 глав.

Кроме того, автором планируется выпуск классической аудиокниги, которая будет выходить с той же периодичностью.

Премьера подкаста состоится в зоне для семинаров №1 в атриуме Гостиного двора. Начало в 20:00, в презентации примут участие литературный критик Галина Юзефович и издатель и публицист Борис Куприянов.

Первый роман Арсена Ревазова «Одиночество-12» был переведен на семь языков, более миллиона раз скачан в Lib.ru, а общий тираж проданных книг на русском языке составил более 80 тысяч копий. Сюжет романа «Одиночество-13. Метаферонты» начинается в том месте, где завершается история первых двух частей «Одиночества-12» — «Братство» и «Бриллиант». Главными героями остаются те же персонажи, но, по словам автора, третья книга станет вполне самостоятельным произведением, и для знакомства с ней не обязательно знать содержание первых двух частей.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.