Умер Евгений Нестеренко

20 марта в Вене в возрасте 83 лет умер оперный певец (бас), многолетний солист Большого театра Евгений Нестеренко.

Как сообщает ТАСС, причиной смерти стала болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией COVID-19.

Евгений Евгеньевич Нестеренко родился в 1938 году в Москве, окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (1961), работал прорабом. Еще студентом начал брать частные уроки пения, в 1965 году окончил Ленинградскую консерваторию (класс Василия Луканина).

В 1963–1967 годах был солистом Ленинградского малого оперного театра (ныне Михайловский театр), в 1967–1971 годах — Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский театр), в 1971–2002 годах — Большого театра.

Исполнил более 50 ведущих партий в операх, выступал с сольными концертными программами, был первым исполнителем многих произведений Шостаковича и Свиридова. Записал около семидесяти пластинок, в том числе более двадцати опер, множество арий, романсов и песен.

Много гастролировал за рубежом, пел на лучших оперных сценах мира, таких как Метрополитен-опера, Ла Скала, Ковент-Гарден, театры Колон и Лисеу, Немецкая государственная опера, Баварская государственная опера, Венская государственная опера, Опера Сан-Франциско. Кроме того, участвовал в оперных фестивалях в разных странах.

Выступал на крупнейших сценах мира: Метрополитен-оперы, Королевской оперы Ковент Гарден, театра Ла Скала, Арены ди Верона, Венской государственной оперы, Немецкой оперы в Берлине, Венгерской национальной оперы, театра Лисеу в Барселоне, Королевской оперы в Стокгольме и других. Неоднократно участвовал в музыкальных фестивалях.

Преподавал в Ленинградской консерватории (1967–1968, 1969—1972), Московском музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных(1972–1974), Московской консерватории (1975–1993, с 1981 года — профессор), Венской консерватории (1993–2003).

Автор более двухсот публикаций, в том числе книг «Размышления о профессии» (1985) и «Записки русского баса» (2011). Лауреат многих профессиональных и государственный наград. Народный артист СССР (1976).







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