На платформе Garage Digital начинается конференция цифровых рабочих

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С 19 по 21 марта на платформе программы Garage Digital пройдет «Конференция цифровых рабочих» — совместный проект участников первого сезона грантовой программы Garage Digital Анны Энгельхардт, Сары Кульман и группировки eeefff (Дина Жук, Николай Спесивцев).
Среди участников конференции блогеры Барашек, Ника Водвуд, Леля Нордик и Alilouist, коллектив antijob.net, Московский профсоюз таксистов, художница Аня Исидис, специалист по оцифровке движений Алена Данилова (Ninjaneer в Mocap Expert) и программист danilaplee.
Как сообщают организаторы, конференция продолжает и расширяет темы и подходы каждого из авторов и выйдет за пределы разговора о цифровом искусстве, затронув проблематику исследований цифрового труда.
Анна Энгельхардт, Сара Кульман и eeefff о конференции:
Как устроены будни тех, чей труд управляется алгоритмами и распределяется онлайн — блогер_ок, художн_иц, 3D-дизайнер_ок, аутсорсер_ок и курьер_ок? В рамках запуска проектов, сделанных для Garage Digital, мы, цифровые художницы и художники, решили контекстуализировать результаты нашей работы, рассмотрев их как часть более широкого явления — цифрового производства. Конференция цифровых рабочих ставит своей задачей проанализировать способы организации цифрового труда, предоставив слово тем, кто создает контент, который мы видим на наших экранах.
Мы попытаемся выявить закономерности постоянно глючащих платформ и их алгоритмов. Какая система стоит за неправильным временем доставки, не высвечивающимися постами в соцсетях, одинаковыми 3D-людьми, которые складывают продукты на экранах касс само-обслуживания? Есть ли у сбоев классовое расслоение, как оно влияет на работу профсоюзов инфлюенсер_ок и курьер_ок? Можем ли мы выстроить интерплатформенные сети со-лидарности, где приставка “интер” напоминает о понятии “интерсекциональность”?».
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