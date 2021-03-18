InLiberty запускает новую программу студенческих бесплатных онлайн-школ

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11 апреля начнутся занятия студенческой бесплатной онлайн-школы «Справедливое общество» – первой школы из новой программы, которую организует просветительский проект InLiberty.
Участниками школы «Справедливое общество» станут 100 студентов, которые будут изучать философские концепции справедливости и применят их к современным кейсам, проанализируют, как справедливость понимают государства сегодня, поставят несколько мысленных экспериментов и сформулируют собственные правозащитные манифесты.
Среди преподавателей — авторитетные российские философы, политологи и историки.
К участию приглашаются студенты любых российских и зарубежных вузов, говорящие и читающие на русском языке. Для того, чтобы подать заявку, нужно пройти регистрацию, а затем прислать на contest@inliberty.ru короткое (до 3 минут) видео о себе и о том, почему вы хотите принять участие в школе, и короткое (до 4000 знаков) эссе на любую из тем, перечисленных на странице школы.
Заявки принимаются до 4 апреля, жюри определит участников школы 7 апреля.
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