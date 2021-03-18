Галерея «Эритаж» представит антологию «бедного» в искусстве и дизайне Италии и России

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26 марта в московской галерее «Эритаж» откроется выставка «Антология бедного в изобразительном искусстве и дизайне. Диалог России и Италии».
Как сообщают организаторы, выставка станет своего рода сравнительным анализом эстетики «бедного» на примере представителей итальянского художественного течения арте повера и российских участников выставки «Русское бедное». В экспозицию также войдут предметы дизайна 1970-х годов, созданные под влиянием арте повера.
Среди авторов работ, которые можно будет увидеть в галерее «Эритаж», Марио Чероли, Риккардо Дализи, Урано Пальма, Александр Бродский, Ринат Волигамси, Валерий Кошляков, Андрей Кузькин, Иван Лунгин, Николай Полисский, Хаим Сокол, Сергей Шеховцов.
«Эта выставка является как никогда актуальной, обращая каждого из нас как бы внутрь: внутрь себя, общих социальных проблем, стоящих перед мировым сообществом сегодня и заставляющих, тем не менее, по-своему решать эти проблемы внутри. Выставка концептуальная, многослойная и многосмысловая. Это рассказ и об аутентичности русского "бедного искусства", о его собственном культурном коде, и в то же время о проникновении художественных и философских идей и течений ХХ века в Россию. А еще это удивительно тонкие и лаконичные, эстетские работы итальянских представителей арте повера, которые завоевали мировой арт-рынок и для которых, как мне кажется, готовы наши коллекционеры», — говорит куратор и владелица галереи Кристина Краснянская.
Выставка «Антология бедного в изобразительном искусстве и дизайне. Диалог России и Италии» в галерее «Эритаж» продлится до 30 мая.
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