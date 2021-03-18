Оркестр Пермской оперы проведет прослушивания в Москве и Петербурге

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В начале мая дирекция оркестра Пермского театра оперы и балета проведет прослушивание музыкантов в Москве и Петербурге с целью пополнить состав Симфонического оркестра и Камерного оркестра Пермской оперы.
«Театр сегодня активно наращивает свой репертуар, пополняя его оперными и балетными спектаклями, регулярно проводит концерты симфонической и камерной музыки. Расширение оркестра необходимо, чтобы обеспечивать этот творческий процесс», — сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.
«Музыканты оркестра выступают в симфонических и камерных концертах с программами разных стилей и эпох, участвуют в репертуарных спектаклях театра, занимаются собственными творческими проектами, — говорится в сообщении. — В будущем у театра появится новая сцена, которая откроет дополнительные возможности для реализации артистов».
В Москве прослушивание пройдет 3 мая в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, в Петербурге — 4 мая в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.
Желающим принять участие в прослушивании необходимо до 26 апреля заполнить анкету на сайте Пермской оперы. Там же приводятся требования для каждой из групп инструментов.
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