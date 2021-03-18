Благотворительный лекторий «Ноги в тепле» проведет онлайн-встречу с Мариам Мерабовой

© Московский концертный зал «Зарядье»

20 марта состоится онлайн-встреча с певицей Мариам Мерабовой, организованная благотворительным лекторием «Ноги в тепле».

Начало в 20:00, билеты — здесь.

Средства от продажи билетов будут перечислены на нужды многодетной семьи беженцев из Нагорного Карабаха, пострадавшей в результате военных действий осенью 2020 года.

«Если вы не успеваете посмотреть прямой эфир — просто купите билет, а запись лекции мы пришлем вам на почту. Напишите нам на vteple.nogi@yandex.ru или в мессенджер группы НОГИВТЕПЛЕ на фейсбуке!», — сообщают организаторы встречи.







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