Виктор Рыжаков ставит спектакль о Викторе Цое

Человек из другой России
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27 марта в театре «Современник» в Москве состоится премьера спектакля Виктора Рыжакова «Живой», вдохновленного творчеством и судьбой рок-музыканта Виктора Цоя. Кроме того, в театре откроется одноименная выставка, на которой будут представлены работы молодые художников из четырех ведущих московских арт-школ.
Как сообщает пресс-служба театра «Современник», спектакль «Живой» — попытка вступить с Цоем и его энергией в диалог, почувствовать, как она соединяется со временем и одновременно существует в пространстве безвременья.
Создатели спектакля не стремятся пересказать историю яркой и трагической жизни Цоя языком театра: главный предмет их исследования лежит в плоскости невыразимого — это как раз то, что делает Цоя ультрасовременным, неизменно опаляющим миллионы сердец и сегодня.
Режиссер спектакля «Живой» — Виктор Рыжаков, режиссер и музыкальный руководитель — Татьяна Бурель. Над спектаклем также работают художник-постановщик Николай Симонов, видеограф Владимир Гусев, художник по костюмам Алексей Лобанов и художник по свету Иван Виноградов.
В спектакле заняты: Родион Аверьянов, Артем Дубра, Анатолий Кормановский, Анастасия Кутявина, Марина Лебедева, Илья Лыков, Михаил Маневич, Константин Мирошников, Виталий Муратов, Сергей Новосад, Полина Пахомова, Владислав Прохоров, Полина Рашкина, Мария Рубцова, Георгий Токаев, Ксения Чигина, Сергей Шадрин, Варвара Шмыкова, Семен Шомин и Никита Юськов.
Смысловым продолжением спектакля станет выставка «Живой» (кураторы — Шамиль Хаматов, Ольга Топунова, Дмитрий Буткевич, Игорь Мухин, Алексей Никишин и Трифон Бебутов), которая будет проходить в театре в течение трех недель. В выставке примут участие молодые художники из ГИТИСа, Британской высшей школы дизайна, Института современного искусства Иосифа Бакштейна, Школы мультимедиа и фотографии имени Родченко.
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