Выставка Дарьи Пугачевой и Жанар Берекетовой откроется в галерее «Пересветов переулок»

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20 марта в галерее «Пересветов переулок» объединения «Выставочные залы Москвы» открывается выставка Дарьи Пугачевой и Жанар Берекетовой «D+Z (Даша+Жанар)» из цикла выставок «Неформальные встречи».
Начало вернисажа в 19:00, вход бесплатный по регистрации.
Как сообщают организаторы выставки, D+Z — проект художниц из Киева и Москвы, Дарьи Пугачевой и Жанар Берекетовой, случайно нашедших друг друга в интернете и превративших процесс знакомства в серию диджитал-работ и видео-перформансов.
Даша предложила Жанар участвовать в своем проекте «15 seconds of You», а Жанар в ответ предложила создать новый совместный проект. Почти сразу темой работы Даши и Жанар стали сами условия существования их коллаборации. «Unlock performances» — это растянутый во времени, внимательно прожитый процесс знакомства двух людей, которые еще совсем недавно не знали ничего друг о друге. Исследование сложности возникновения дружеского и творческого доверия.
За два года Жанар четыре раза съездила в Киев. Первый перформанс серии был снят в апреле 2019 года и начался с того, что Жанар гостила в квартире Даши в ее отсутствие. От поездки к поездке художницы находили разные, все более прямые образы пространственного взаимодействия, пока наконец, в октябре 2020 года не встретились взглядами. Сценарии этих встреч были отчасти интуитивными, отчасти точно спланированными, отчего привычные действия, вроде игры в бадминтон, обретали сюрреалиcтическую окраску. Электрическое напряжение между двумя странами оставалось полностью в стороне и совместная советская и постсоветская история присутствовала лишь в схожести «декораций» Киев-Москва. Даша и Жанар, практически разыгрывая театральное действие, каждый раз оказывались под наблюдением — сначала оператора, потом — зрителя. И главные вопрос, который угадывается в этой истории — могут ли две художницы, представляющие разные идентичности, работать совместно, оставаясь при этом частными фигурами.
Кураторы выставки — Александра Киселева и Марта Цайх.
Выставка Дарьи Пугачевой и Жанар Берекетовой «D+Z (Даша+Жанар)» в галерее «Пересветов переулок» продлится до 4 апреля.
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