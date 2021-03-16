В «Октябре» покажут документальный фильм «Расторгуев»

© КАРО

2 апреля в московском киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» состоится мировая премьера документального фильма «Расторгуев», он станет фильмом открытия фестиваля «Артдокфест». Картину представят режиссер Евгения Останина и продюсер Евгений Гиндилис.

Начало в 19:30, билеты — здесь.

Режиссер-документалист Александр Расторгуев был убит 30 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике, где он снимал фильм о военной организации «Группа Вагнера». Убийство до сих пор не раскрыто. Последняя версия следствия — ограбление.

Фильм «Расторгуев» — портрет одного из самых ярких и свободных кинематографистов нашего времени. Прямая речь и фрагменты фильмов складываются в единое высказывание о смысле искусства, родине и боли. Расторгуев оставил уникальный след в русском кино, но успел сделать гораздо меньше, чем мог бы.

Евгений Гиндилис: «Все ждали от нас международного релиза, а мы сделали ровно наоборот: мы сделали фильм, который рассчитан на отечественного зрителя, но который ничего не знает о Расторгуеве. Для того, чтобы погрузиться в кино и оценить его полноценно — нужно хотя бы быть немного включенным в то, что происходило в России последние 25 лет, потому что мы действительно ничего не объясняем. Люди, которые снимают документальное кино — мало известны широкой публике, и тем более малоизвестны поколению наших детей. Это фильм для них, и это фильм, который сделан для того, чтобы люди дальше пошли смотреть фильмы Расторгуева. И еще это получилось кино о том, как делается кино, и какую цену за это нужно платить».

В картине три основные линии. Первая — интервью самого Расторгуева на камеру: «Он много любил говорить про кино, про свое отношение к этому, писал манифесты, думал про то будущее, которое есть у кино, — говорит Евгения Останина. — У Саши, наконец, появляется возможность свои взгляды изложить, не сидя на кухне, а обращаясь к большой аудитории».

Вторая линия — малоизвестный фильм «Родина» 1998 года, снятый Расторгуевым за 20 лет до гибели. Режиссер сделал его так: поставил камеру на высоту и с одной точки наблюдал через объектив за разрушающимся домом (картина получила специальный приз телефестиваля «Вся Россия»). Фильм удивителен сочетанием авторского текста режиссера, который он для него создал и который сам читает, и тех образов, которые видят зрители.

Третья линия — это съемки одного из последних театрально-кинематографических проектов, который Расторгуев делал вместе с Петром Верзиловым. Фильм основан на идее Верзилова, что существуют криминальные истории, к которым нужно привлекать внимание с помощью художественных практик. Криминальная история «Труп без головы» была опубликована «Медиазоной», она рассказывает о том, как в Краснодарском крае труп без головы осудили за нападение на родителей полицейского.

Расторгуев планировал сделать кино на грани игрового и документального, своеобразную видеофиксацию документального театра, который строится на реконструкции реального уголовного дела. Проект до конца доведен не был.

«Эта линия потрясающа тем, что видно, насколько близко Расторгуев подходит к смерти, в каких сложных взаимоотношениях с ней находится, и это не может не резонировать со всем тем, что произойдет буквально через несколько месяцев, — говорит Евгений Гиндилис. — Мы специально ничего не говорим, само убийство в Центральной Африке — оно существует только в виде контура вокруг фильма, в переписке Саши с женой Женей Останиной».

«Самый важный момент — то, что мы в фильме использовали самый первый Сашин фильм «Родина», где он проговорил свою дальнейшую судьбу, как творческую, так и жизненную, — говорит Евгения Останина. — Вторая линия — один рабочий день с группой актеров театра «Гоголь-центр». И третья — условно-хронологическая линия творческого пути Саши. А рамкой служит наша с ним переписка за последние три дня, когда он уже был в Африке. Саша оставил, скажем так, заготовки для этого фильма. Он присылает видео с самолета, когда они уже летят над Африкой, с этого фильм и начинается. Я предлагаю ему в переписке выложить это в Инстаграм, а он говорит: "Это для кина". Подразумевает, понятно, то кино, которое он хотел снять там, но получилось, что это для другого кино».

Мировая премьера фильма «Расторгуев» состоится 2 апреля в Москве в рамках XIV Международного фестиваля документального кино «Артдокфест». Также фильм откроет фестивальные показы в Петербурге 3 апреля (Дом кино).







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.