Фестиваль студенческих спектаклей пройдет в Москве

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С 13 по 30 апреля Театральный центр СТД РФ «На Страстном» проведет XVII Московский международный фестиваль студенческих спектаклей «Твой шанс».
Афиша фестиваля опубликована на сайте Театрального центра «На Страстном». В ней представлены студенческие спектакли ведущих театральных вузов Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Саратова, Ярославля, Петербурга и Москвы.
Кроме того, фестиваль познакомит зрителей с лучшими спектаклями мировых театральных школ. В специальном международном проекте «Твоего шанса» в онлайн-формате в течение 24 часов нон-стоп будут представлены спектакли театральных вузов из Сингапура, Италии, Болгарии, Польши, Франции, Хорватии, Латвии и других стран.
На сцене Театрального центра «На Страстном» можно будет увидеть лучшие выпускные спектакли в драматическом, музыкальном, кукольном жанрах, а также в стиле вербатима.
Среди мастеров курсов, выпускные спектакли которых вошли в программу 17-го фестиваля «Твой шанс», Константин Райкин, Владимир Машков, Валерий Гаркалин, Андрей Кончаловский, Евгений Писарев, Павел Любимцев и другие мастера сцены из Москвы и регионов России.
В программу фестиваля вошли спектакли по текстам Достоевского, Шиллера, Шекспира и Островского, по произведениям Ульриха Хуба, Александра Володина, Виктора Розова и Славомира Мрожека, по пьесам современных авторов Маши Конторович и Екатерины Мавроматис, по «Дневникам Анны Франк». Музыкальный театр на фестивале будет представлен операми Генри Перселла и Бенджамина Бриттена.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России, Союза театральных деятелей РФ и Департамента культуры города Москвы
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