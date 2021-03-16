Открыт прием заявок на конкурс «Золотой Трезини»

© Стас Левшин / Михайловский театр

15 марта начался прием проектов на IV Международный конкурс «Золотой Трезини» – ежегодный конкурс для архитекторов, реставраторов и дизайнеров, названный в честь первого архитектора Петербурга Доменико Трезини (1670–1734). Прием онлайн-заявок продлится до 1 октября, участие бесплатное. Победителей наградят на сцене Михайловского театра.

О начале приема заявок организаторы конкурса объявили на пресс-конференции в ТАСС.

Девиз конкурса — «Архитектура как искусство». Позолоченные статуэтки Доменико Трезини ежегодно присуждаются авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела. Миссия конкурса — развитие «архитектурной дипломатии», в основе которой идея о том, что связи между архитекторами разных стран, в отличие от контактов политиков, не зависят от конъюнктуры международных отношений.

Как сообщил на пресс-конференции руководитель Представительства МИД РФ в Петербурге Владимир Запевалов, в Международный совет конкурса, который призван реализовать миссию по развитию интернациональных связей в сфере архитектуры, уже входят представители 12 стран и идут переговоры о его расширении.

По словам президента Всемирного клуба петербуржцев, директора Государственного Эрмитажа, почетного председателя Международного совета «Золотого Трезини» Михаила Пиотровского, учрежденный в 2018 году конкурс уже зарекомендовал себя как «дополнительный механизм сохранения роли Петербурга как архитектурной лаборатории, в которой архитекторы всего мира встречаются и изобретают что-то новое – не обязательно для нашего города». Организация архитектурного конкурса именно в Петербурге естественна, ведь «в России просто нет другого города, где можно было бы проводить такой конкурс», добавил председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга Сергей Макаров.

Принять участие в конкурсе «Золотой Трезини» могут номинанты из всех стран мира — девелоперы и проектировщики, архитекторы и реставраторы, дизайнеры и декораторы, а также студенты архитектурных вузов и кафедр. Для всех категорий номинантов участие бесплатное.

В 2021 году на конкурсе появилось несколько новых номинаций и специальных призов. В числе новых номинаций — «Лучший реализованный проект театральной декорации» и «Лучший дизайн-проект библиотеки». Новая специальная награда конкурса — Genius Petropolis («Дух Петербурга») — учреждена Всемирным клубом петербуржцев в честь первого председателя правления клуба и сооснователя Международного совета «Золотого Трезини» Валентины Орловой (1946–2021). Как пояснил, представляя награду, Михаил Пиотровский, она будет присуждена автору архитектурного или реставрационного проекта, наиболее соответствующего духу и традициям Петербурга. Лауреата выберет экспертный совет Всемирного клуба петербуржцев.

Прием заявок на «Золотой Трезини» завершится 1 октября. Затем проекты оценит отборочная комиссия и допустит к голосованию жюри трех финалистов в каждой из основных номинаций.

Оценивать проекты будут более 200 экспертов из 31 страны мира. В их числе выдающиеся архитекторы, в том числе Даниэль Либескинд, Марио Ботта и Тойо Ито, руководители ведущих музеев России, Европы и США, звезды культуры, представители дипломатического корпуса.

Торжественная церемония награждения состоится в ноябре 2021 года в Михайловском театре. «Площадь Искусств, в ансамбль которой входит Михайловский театр, — архитектурная жемчужина Петербурга. Поэтому мы считаем, что необходимо поддержать конкурс “Золотой Трезини” как инициативу, которая строится вокруг идеи красивой архитектуры. Я надеюсь, что церемония награждения победителей в театре станет незабываемой», — сказал художественный руководитель Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман.

Прием онлайн-заявок на конкурс «Золотой Трезини — 2021» проходит на сайте goldtrezzini.ru. Как и в прошлом году, работы лауреатов конкурса покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Конкурс «Золотой Трезини» проходит под патронатом мэрии города Лугано (Швейцария) и при поддержке Представительства МИД РФ в Петербурге, Комитета по внешним связям Петербурга, Посольства России в Швейцарии, Посольства Швейцарии в России, Генерального консульства Швейцарии в Петербурге, Департамента культуры и туризма Абу-Даби, КГА, КГИОП, Комитета по культуре Петербурга, Комитета по культуре Ленинградской области, Всемирного клуба петербуржцев и других российских и зарубежных институций.

Генеральный партнер церемонии награждения — Михайловский театр. Генеральный музейный партнер — Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Независимый аудитор — Borenius Attorneys Russia Ltd.







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