«Золотая маска» проведет лабораторию «Theatrum 2021» в Нижнем Новгороде

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С 24 по 30 апреля в Нижнем Новгороде пройдет лаборатория «Theatrum 2021», которую организует фестиваль «Золотая маска» и Благотворительный фонд Владимира Потанина в сотрудничестве с Волго-Вятским филиалом ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал).
Как сообщает сайт «Золотой маски», лаборатория решает задачи исследования и обогащения форм и способов сотрудничества музеев и театров как институций и как художественных практик. Каждый год лаборатория выбирает для работы тот или иной город и несколько музейных площадок этого города, исследуя, как культурные институции включены в культурную жизнь города и становятся драйверами развития территории.
Отбор участников лаборатории «Theatrum 2021» проводится на конкурсной основе. Заявки принимаются по адресу theatrum2021@gmail.com до 3 апреля. Результаты отбора будут объявлены 9 апреля.
Программа лаборатории сочетает обучающие форматы (мастер-классы, лекции, презентации) и «полевое исследование», практическую работу по созданию музейно-театральных проектов для различных музеев и публичных пространств Нижнего Новгорода. Как отмечают организаторы, особенность лаборатории в том, что площадками для практической работы станут небольшие районные музеи и культурные центры с очень разной тематикой и наполнением.
В работе «Theatrum 2021» примут участие 25 специалистов из музеев и театров и независимые художники. Музеями-участниками лаборатории станут Музей детства М. Горького «Домик Каширина», Зоологический музей, Музей А.Д. Сахарова Музей науки «Нижегородская радиолаборатория», Новый музей нижегородской интеллигенции (Красный Просвещенец), Технический музей, Музей-заповедник Щелковский хутор.
Кураторы лаборатории — Алена Старостина и Алексей Платунов, среди преподавателей и тьюторов Дмитрий Курляндский, Анна Наринская, Ольга Цветкова, Алексей Киселев, Ксения Шачнева, Екатерина Августеняк, Елизавета Спиваковская, Даниил Пиктурный, Евгений Стрелков и Яков Хорев.
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