В Переделкине пройдет Всемирный день поэзии

Между ангелом и бесом
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21 марта Дом творчества Переделкино отметит Всемирный день поэзии. В программе аудиопрогулка, литературный урок, поэтические чтения, книжная ярмарка и выступление рэперов.
Начало в 12:00, вход бесплатный по регистрации.
Как сообщают организаторы, в этот день старый корпус Дома творчества, построенный в 1955 году, будет открыт для аудиопрогулки «За закрытыми дверями» — прислонившись к дверям кабинетов работавших здесь поэтов, можно будет услышать их голоса.
Литературный урок с разбором стихотворений переделкинских поэтов проведут известные московские учителя Александр Гаврилов, Антон Скулачев и Анна Делианиди.
Весь день в белом зале Дома творчества будет открыта выставка художника Александра Гордеева, использующего ассемическое письмо как универсальный язык, который затрагивает глубинные эмоциональные общности человека и становится визуальной поэзией.
Вечером перед гостями выступят поэты Сергей Гандлевский, Юлий Гуголев, Лев Оборин, Лев Рубинштейн, Мария Степанова, Елена Фанайлова и Михаил Чевега. Их книги можно купить и подписать у авторов: с 12:00 до 20:00 в Доме творчества будет работать книжная ярмарка, на которой будут представлены книги издательств «Арго-риск», «Б.С.Г.-Пресс», «Воздух», «Воймега», «Время», «Новое издательство».
В конце дня молодые рэперы «ИМЕНА» по-новому прочитают стихи Виктора Коваля.
Программа дня поэзии:
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