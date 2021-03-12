Пермский театр оперы и балета объявил планы на будущий сезон

Свет, одолевающий тьму
Александр Ласкин о выставке Василия Калужнина12 марта 2021621
Cерия спектаклей по произведениям Чайковского, Стравинского и Прокофьева будет представлена на сцене Пермского театра оперы и балета в сезоне 2021/2022.
Об этом сегодня, 12 марта, сообщает сайте театра.
«Переосмысление традиций и движение к новым художественным рубежам — на пересечении этих векторов строится сегодня программная политика Пермского театра оперы и балета», — говорится в сообщении.
На ноябрь 2021 года запланирована премьера «Путеводителя по балету» в хореографии Антона Пимонова на музыку петербургского композитора Настасьи Хрущевой. Музыкальный руководитель спектакля — главный дирижер Пермской оперы Артем Абашев, авторы сценографии — художники московского Электротеатра Станиславский Степан Лукьянов, Анастасия Нефедова и Сергей Васильев, куратор проекта — Богдан Королек.
В декабре 2021 года под управлением Артема Абашева состоится премьера «Фауста» Гуно в постановке Василия Бархатова, для которого этот спектакль станет первой с 2014 года постановкой на отечественной сцене. Весной 2022 года Пермская опера представит «Евгения Онегина» Чайковского в постановке Владислава Наставшева.
Сезон 2021/2022 завершится премьерой, которая станет дебютом лауреата «Золотой маски — 2020» Евгении Сафоновой в музыкальном театре и объединит две одноактные оперы — «Соловей» Стравинского и «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока. Музыкальный руководитель — Артем Абашев.
В ноябре 2022 года Антон Пимонов поставит балет Прокофьева «Каменный цветок», художником-постановщиком спектакля выступит Анастасия Нефедова, в сентябре главный режиссер театра Марат Гацалов поставит оперу Пуччини «Турандот». Оба спектакля будут представлены под управлением Артема Абашева
Также в будущем сезоне в афишу театра вернутся спектакли прошлых лет: опера Пуччини «Богема» в постановке Филиппа Химмельманна (в сентябре 2021 года) и балеты «Свадебка» Иржи Килиана и «The Second Detail» Уильяма Форсайта (в феврале 2022 года).
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:05Эрмитаж продолжит программу реставрации женских портретов
17:12«Иллюзион» отметит 55-летие киномарафоном
15:09«Золотая маска» проведет в Москве интенсив для региональных специалистов
13:47Историческое здание БДТ закроется на ремонт
12:58Люка Дебарг и Александр Канторов дадут концерты в Москве
12:11Пермский театр оперы и балета объявил планы на будущий сезон
11 марта 2021
18:30«Иллюзион» представит ретроспективу Владислава Старевича
17:00Детские и юношеские фильмы из Германии покажут в «Октябре»
16:18Московский международный фестиваль экспериментального кино открыл прием заявокВсе новости
Александр Ласкин о выставке Василия Калужнина12 марта 2021621
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 612 марта 2021689
Арт-директор британского фестиваля FutureEverything Ирини Пападимитриу размышляет о будущем визуальных искусств и арт-рынка11 марта 20211199
Шесть причин отправиться в МАММ прямо сейчас11 марта 20211330
В Ленинграде появилась банда «Черная кошка», а в Москве — митьки с новой версией «Место встречи изменить нельзя»11 марта 20211789
Фильмы Саодат Исмаиловой. Совместный показ Центра Вознесенского и платформы «Пилигрим»11 марта 20211660
COLTA Talks: экспериментальный подкаст11 марта 20211047
Анна Меликова о смелых и неожиданных картинах из параллельных секций фестиваля, снятых женщинами10 марта 20212048
Британский журналист и писатель — о своих книгах и их русских переводах, постпанке и глэм-роке, неолиберализме и судьбе музыкальной критики в XXI веке10 марта 20212611
Анна Меликова о четырех фильмах из конкурса Берлинале10 марта 20211898
Появление Public Image Limited и начало постпанк-революции: фрагмент из знаменитой книги Саймона Рейнольдса «Всё порви, начни сначала»9 марта 20213099
Ольга Матич о романе Александра Соболева «Грифоны охраняют лиру»9 марта 20212622