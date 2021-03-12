Пермский театр оперы и балета объявил планы на будущий сезон

Cерия спектаклей по произведениям Чайковского, Стравинского и Прокофьева будет представлена на сцене Пермского театра оперы и балета в сезоне 2021/2022.

Об этом сегодня, 12 марта, сообщает сайте театра.

«Переосмысление традиций и движение к новым художественным рубежам — на пересечении этих векторов строится сегодня программная политика Пермского театра оперы и балета», — говорится в сообщении.

На ноябрь 2021 года запланирована премьера «Путеводителя по балету» в хореографии Антона Пимонова на музыку петербургского композитора Настасьи Хрущевой. Музыкальный руководитель спектакля — главный дирижер Пермской оперы Артем Абашев, авторы сценографии — художники московского Электротеатра Станиславский Степан Лукьянов, Анастасия Нефедова и Сергей Васильев, куратор проекта — Богдан Королек.

В декабре 2021 года под управлением Артема Абашева состоится премьера «Фауста» Гуно в постановке Василия Бархатова, для которого этот спектакль станет первой с 2014 года постановкой на отечественной сцене. Весной 2022 года Пермская опера представит «Евгения Онегина» Чайковского в постановке Владислава Наставшева.

Сезон 2021/2022 завершится премьерой, которая станет дебютом лауреата «Золотой маски — 2020» Евгении Сафоновой в музыкальном театре и объединит две одноактные оперы — «Соловей» Стравинского и «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока. Музыкальный руководитель — Артем Абашев.

В ноябре 2022 года Антон Пимонов поставит балет Прокофьева «Каменный цветок», художником-постановщиком спектакля выступит Анастасия Нефедова, в сентябре главный режиссер театра Марат Гацалов поставит оперу Пуччини «Турандот». Оба спектакля будут представлены под управлением Артема Абашева

Также в будущем сезоне в афишу театра вернутся спектакли прошлых лет: опера Пуччини «Богема» в постановке Филиппа Химмельманна (в сентябре 2021 года) и балеты «Свадебка» Иржи Килиана и «The Second Detail» Уильяма Форсайта (в феврале 2022 года).







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.