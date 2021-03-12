Московский международный фестиваль экспериментального кино открыл прием заявок

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Сегодня, 11 марта, начался прием заявок на участие в конкурсной программе Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF, который пройдет с 11 по 16 августа.

Как сообщает сайт MIEFF, фестиваль ждет произведения режиссеров и художников, работающих на стыке разных практик. В центре внимания — пространство взаимодействия кинематографа, музыки, театра и современного искусства.

К участию принимаются короткометражные (до 50 мин) работы, созданные в 2020 и 2021 годах — видеоарт, экспериментальное кино, анимация, музыкальное видео, found footage, фильм-эссе, аудиовизуальный перформанс. Все работы должны иметь статус российской или московской премьеры. Кроме того, к участию во внеконкурсных программах фестиваля принимаются полнометражные фильмы.

Подать заявку можно до 3 мая через платформу FilmFreeway. Правила участия в конкурсе — здесь, также организаторы фестиваля готовы ответить на вопросы, присланные на почту info@mieff.com.

Список работ, вошедших в конкурсную программу, будет опубликован на сайте MIEFF не позднее 1 июня.

MIEFF существует с 2016 года. В прошлом году, несмотря на пандемию, команде фестиваля удалось подготовить большую программу. В международном конкурсе участвовали работы Мейдер Фортюне, Энни Макдонелл, Лор Пруво, Лоуренса Абу Хамдана, Сиприена Гайяра и других авторов из 21 страны мира. На фестивале прошла первая в России ретроспектива пионерки квир-кино Барбары Хаммер и концептуальная кураторская секция «Фейерверки», состоявшая из цифровых и пленочных показов, перформансов и инсталляций. Впервые фестиваль представил российскую конкурсную программу. Площадками MIEFF 2020 стали Музей современного искусства «Гараж», сеть «Москино», кинотеатр «Иллюзион» и пространство «Рихтер».







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