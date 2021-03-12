Зара Абдуллаева прочитает в «Гараже» курс «Хроника новейшего кино»

4 апреля в Музее современного искусства «Гараж» в Москве начнется авторский курс кинокритика Зары Абдуллаевой «Хроника новейшего кино. Новаторы vs архаисты».

Как сообщает сайт музея «Гараж», это курс для тех, кто хочет разобраться в истории, основных тенденциях и фигурантах кинематографа XXI века.

На занятиях курса речь пойдет о новаторах и классиках, за последние двадцать лет снявших самые значимые и обсуждаемые — не только в профессиональной среде — фильмы. Участники сфокусируются на анализе особенностей режиссерского мышления, стилистике и поэтике каждого направления, исследовании их связи с предшествующей традицией, а также больше узнают о революции конца XX века и содержательных новациях в кинематографе.

В программе курса десять полуторачасовых лекций. Занятия будут проходить в очном формате в Лектории музея «Гараж» и в онлайн-формате с трансляцией на закрытом канале. Также всем слушателям курса предоставляется доступ к каналу с дополнительными материалами для изучения и обсуждения в группе.

Автор программы — Зара Абдуллаева, кандидат искусствоведения, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино», критик. Неоднократно была в жюри международных кинофестивалей. Автор многочисленных статей о кино, театре, литературе, а также книг: «Олег Янковский. Вне игры», «Реальное кино», «Кира Муратова. Искусство кино», «Постдок. Неигровое/игровое», «Параутопия» (совместно с Анатолием Васильевым). Автор блога на портале «Искусство кино».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.