Продолжаются онлайн-лекции гуманитарного лектория «Симпосий»

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Гуманитарный лекторий «Симпосий» организует на платформе Zoom новые циклы лекции, которые будут читать преподаватели ведущих вузов России и других стран.
Программа курсов и регистрация доступны на сайте лектория «Симпосий».
10 марта в 20:00 начинается цикл лекций «(Не)школьный Пушкин»
Лектор: Алина Бодрова — кандидат филологических наук, доцент НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН, участник подготовки академического полного собрания сочинений А.С. Пушкина
15 марта в 20:00 начинается цикл лекций «Новые религиозные движения в современном мире»
Лектор: Борис Фаликов — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории религий РГГУ
Как сообщают организаторы, лекции будут интересны всем, кто вне зависимости от образования и рода деятельности любит узнавать новое в гуманитарных и естественных науках.
«Лекторий "Симпосий" предлагает неспешное и вдумчивое изучение предмета, — говорится в сообщении. — Это курсы от 3 до 12 лекций, прослушав которые вы сможете получить обширные знания на интересующую вас тему, расширить кругозор, узнать много нового и интересного».
На каждой лекции отведено время для вопросов и высказываний слушателей. Все лекции будут доступны в записи.
Руководитель лектория «Симпосий» — кандидат филологических наук, преподаватель, куратор образовательных и просветительских проектов Мария Шабурова.
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