Берлин-2021: пять фильмов вопреки
Анна Меликова о смелых и неожиданных картинах из параллельных секций фестиваля, снятых женщинами10 марта 2021759
Образовательный проект «Москва глазами инженера» проводит две новые экскурсии по московским театрам. Одна из них будет посвящена истории дореволюционных театральных площадок, а другая — МХАТу на Тверском бульваре.
Описания экскурсий приводятся на сайте проекта, там же открыта продажа билетов.
На экскурсии «Как устроен театр» (место сбора — у памятника Островскому перед Малым театром, Театральный проезд, д. 1, стр. 1) можно будет узнать, как одно здание в разное время было доходным домом, усадьбой, пассажем, гостиницей и театром.
Также экскурсовод расскажет, почему известен только третий Большой театр, как Федор Шехтель спроектировал театр из театра и кому подражал Нирнзее, проектируя театр в подвале. Прогулка завершится в том самом подвале, где сейчас размещается Учебный театр ГИТИСа.
Другой маршрут (место сбора — у фонтана в Новопушкинском сквере, м. «Пушкинская», «Тверская») посвящен театру совсем иной эпохи — советского модернизма.
Экскурсантам предложат рассмотреть снаружи и изнутри МХАТ на Тверском бульваре – один из самых необычных и мало понятых памятников своего времени. Гости увидят главный зал с уникальной акустикой, изнанку сцены, а также недоступные простому зрителю помещения: репетиционный зал и гримерки.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:40Российские фотографы номинированы на World Press Photo 2021
17:33Продолжаются онлайн-лекции гуманитарного лектория «Симпосий»
16:45«Москва глазами инженера» запускает архитектурные экскурсии по театрам
15:22Спецпоказ «Земли кочевников» пройдет в «Пионере»
14:37Музей истории литературы XX века откроется «Улицей Мандельштама»
13:29Роскомнадзор замедлил Twitter
11:54Конкурс Суздальского фестиваля покажут онлайн
9 марта 2021
17:53Масленичная неделя пройдет в Музее Москвы
16:30Выставка Николая Кошелева откроется в Новой ТретьяковкеВсе новости
Анна Меликова о смелых и неожиданных картинах из параллельных секций фестиваля, снятых женщинами10 марта 2021759
Британский журналист и писатель — о своих книгах и их русских переводах, постпанке и глэм-роке, неолиберализме и судьбе музыкальной критики в XXI веке10 марта 2021992
Анна Меликова о четырех фильмах из конкурса Берлинале10 марта 2021830
Появление Public Image Limited и начало постпанк-революции: фрагмент из знаменитой книги Саймона Рейнольдса «Всё порви, начни сначала»9 марта 20211786
Ольга Матич о романе Александра Соболева «Грифоны охраняют лиру»9 марта 20211597
Никита Иващенко об итогах фестиваля «Одоевский-Fest»5 марта 20214012
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 55 марта 20214080
«Честная женщина» Валерия Фокина в Александринском театре5 марта 20213726
Ильмира Болотян о противоречиях самой горизонтальной выставки российского современного искусства5 марта 20214049
Александр Житенев о книге Николая Кононова «Кодекс Адриана»5 марта 20213665
Михаил Мейлах об идее переместить памятник Дзержинскому в Петербург4 марта 20213966
Не только новый альбом Земфиры, но и Motorama, Ксения Федорова, Бхима и другие примечательные релизы месяца4 марта 20214956