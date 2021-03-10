«Москва глазами инженера» запускает архитектурные экскурсии по театрам

© «Москва глазами инженера»

Образовательный проект «Москва глазами инженера» проводит две новые экскурсии по московским театрам. Одна из них будет посвящена истории дореволюционных театральных площадок, а другая — МХАТу на Тверском бульваре.

Описания экскурсий приводятся на сайте проекта, там же открыта продажа билетов.

На экскурсии «Как устроен театр» (место сбора — у памятника Островскому перед Малым театром, Театральный проезд, д. 1, стр. 1) можно будет узнать, как одно здание в разное время было доходным домом, усадьбой, пассажем, гостиницей и театром.

Также экскурсовод расскажет, почему известен только третий Большой театр, как Федор Шехтель спроектировал театр из театра и кому подражал Нирнзее, проектируя театр в подвале. Прогулка завершится в том самом подвале, где сейчас размещается Учебный театр ГИТИСа.

Другой маршрут (место сбора — у фонтана в Новопушкинском сквере, м. «Пушкинская», «Тверская») посвящен театру совсем иной эпохи — советского модернизма.

Экскурсантам предложат рассмотреть снаружи и изнутри МХАТ на Тверском бульваре – один из самых необычных и мало понятых памятников своего времени. Гости увидят главный зал с уникальной акустикой, изнанку сцены, а также недоступные простому зрителю помещения: репетиционный зал и гримерки.







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