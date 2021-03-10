Умер Валентин Курбатов

Берлин-2021: пять фильмов вопреки
Анна Меликова о смелых и неожиданных картинах из параллельных секций фестиваля, снятых женщинами10 марта 2021761
6 марта в Пскове в возрасте 81 года умер литературный критик, литературовед и прозаик Валентин Курбатов.
Об этом сообщает ТАСС.
Валентин Яковлевич Курбатов родился в 1939 году в Салаване Куйбышевской области (ныне Новочеремшанск Ульяновской области), в 1962 году переехал в Псков, работал грузчиком на чулочной фабрике, потом корректором районной газеты «Ленинская искра», литературным сотрудником газеты «Молодой ленинец». В 1972 году окончил факультет киноведения ВГИКа.
Был членом редколлегий журналов «Литературная учеба», «День и ночь», «Русская провинция», «Роман-газета», редсовета журнала «Роман-газета XXI&nbs;век», общественного совета журнала «Москва». Входил в жюри премии имени Аполлона Григорьева, большое жюри премии «Национальный бестселлер» (2001, 2002), жюри премии «Ясная поляна».
Автор более 20 книг, посвященных русским писателям, а также предисловий к собраниям сочинений Виктора Астафьева и Валентина Распутина, к сочинениям Юрия Нагибина, Булата Окуджавы, Владимира Личутина, Константина Воробьева. Подготовил публикацию дневников и писем Ивана Васильева.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:40Российские фотографы номинированы на World Press Photo 2021
17:33Продолжаются онлайн-лекции гуманитарного лектория «Симпосий»
16:45«Москва глазами инженера» запускает архитектурные экскурсии по театрам
15:22Спецпоказ «Земли кочевников» пройдет в «Пионере»
14:37Музей истории литературы XX века откроется «Улицей Мандельштама»
13:29Роскомнадзор замедлил Twitter
11:54Конкурс Суздальского фестиваля покажут онлайн
9 марта 2021
17:53Масленичная неделя пройдет в Музее Москвы
16:30Выставка Николая Кошелева откроется в Новой ТретьяковкеВсе новости
Анна Меликова о смелых и неожиданных картинах из параллельных секций фестиваля, снятых женщинами10 марта 2021761
Британский журналист и писатель — о своих книгах и их русских переводах, постпанке и глэм-роке, неолиберализме и судьбе музыкальной критики в XXI веке10 марта 2021993
Анна Меликова о четырех фильмах из конкурса Берлинале10 марта 2021831
Появление Public Image Limited и начало постпанк-революции: фрагмент из знаменитой книги Саймона Рейнольдса «Всё порви, начни сначала»9 марта 20211788
Ольга Матич о романе Александра Соболева «Грифоны охраняют лиру»9 марта 20211598
Никита Иващенко об итогах фестиваля «Одоевский-Fest»5 марта 20214012
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 55 марта 20214080
«Честная женщина» Валерия Фокина в Александринском театре5 марта 20213726
Ильмира Болотян о противоречиях самой горизонтальной выставки российского современного искусства5 марта 20214049
Александр Житенев о книге Николая Кононова «Кодекс Адриана»5 марта 20213665
Михаил Мейлах об идее переместить памятник Дзержинскому в Петербург4 марта 20213966
Не только новый альбом Земфиры, но и Motorama, Ксения Федорова, Бхима и другие примечательные релизы месяца4 марта 20214956