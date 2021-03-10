Умер Валентин Курбатов

© Пресс-служба Псковской епархии

6 марта в Пскове в возрасте 81 года умер литературный критик, литературовед и прозаик Валентин Курбатов.

Об этом сообщает ТАСС.

Валентин Яковлевич Курбатов родился в 1939 году в Салаване Куйбышевской области (ныне Новочеремшанск Ульяновской области), в 1962 году переехал в Псков, работал грузчиком на чулочной фабрике, потом корректором районной газеты «Ленинская искра», литературным сотрудником газеты «Молодой ленинец». В 1972 году окончил факультет киноведения ВГИКа.

Был членом редколлегий журналов «Литературная учеба», «День и ночь», «Русская провинция», «Роман-газета», редсовета журнала «Роман-газета XXI&nbs;век», общественного совета журнала «Москва». Входил в жюри премии имени Аполлона Григорьева, большое жюри премии «Национальный бестселлер» (2001, 2002), жюри премии «Ясная поляна».

Автор более 20 книг, посвященных русским писателям, а также предисловий к собраниям сочинений Виктора Астафьева и Валентина Распутина, к сочинениям Юрия Нагибина, Булата Окуджавы, Владимира Личутина, Константина Воробьева. Подготовил публикацию дневников и писем Ивана Васильева.







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