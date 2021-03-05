«Супернову» Гарри Маккуина покажут в Москве

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Никита Иващенко об итогах фестиваля «Одоевский-Fest»5 марта 2021584
9 марта в московском киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта «КАРО.Арт» пройдет премьера фильма Гарри Маккуина «Супернова». После показа состоится Zoom-обсуждение с режиссером, модератор — кинокритик Зинаида Пронченко.
Начало в 20:00, билеты — здесь. Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
Как отмечают организаторы показа, «Супернова» — фильм о силе человеческой любви перед лицом смерти. Картина Гарри Маккуина является претендентом на премию «Оскар-2021», также она внесена в лонг-лист премии BAFTA в номинации «Лучший британский фильм» и «Лучший актер второго плана» (Стэнли Туччи).
В российский прокат картину выпускает 11 марта компания World Pictures.
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