«Супернову» Гарри Маккуина покажут в Москве

© World Pictures

9 марта в московском киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта «КАРО.Арт» пройдет премьера фильма Гарри Маккуина «Супернова». После показа состоится Zoom-обсуждение с режиссером, модератор — кинокритик Зинаида Пронченко.

Начало в 20:00, билеты — здесь. Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

Как отмечают организаторы показа, «Супернова» — фильм о силе человеческой любви перед лицом смерти. Картина Гарри Маккуина является претендентом на премию «Оскар-2021», также она внесена в лонг-лист премии BAFTA в номинации «Лучший британский фильм» и «Лучший актер второго плана» (Стэнли Туччи).

«Супернова» (Supernova, Великобритания, 2020)

Режиссер: Гарри Маккуин

Автор сценария: Гарри Маккуин

Оператор: Дик Поуп

Композитор: Китон Хенсон

В ролях: Колин Фёрт, Стэнли Туччи, Пиппа Хэйвуд, Питер МакКвин, Нина Марлин



Синопсис: Сэм и Таскер отправляются в путешествие по Великобритании, о котором давно мечтали. Это приключение имеет для них особый смысл, поскольку Таскер стремительно теряет память, а вместе с ней и жажду жизни. Сможет ли Сэм показать ему в этом пути, что жизнь - это самое прекрасное из чудес, несмотря на все трудности?



В российский прокат картину выпускает 11 марта компания World Pictures.







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