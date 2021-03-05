Мастерская Бориса Трофимова проведет в Москве благотворительный аукицон

14 марта в московском кафе «Ладо» пройдут аукцион и маркет печатной графики, авторских книг, фотографии и живописи в поддержку художницы Евгении Колесниковой, которой необходимы средства на лечение. Аукцион организуют дизайнеры Мастерской Бориса Трофимова.

Начало в 19:00. На аукцион будут выставлены самые необычные работы из ежедневно пополняемого инстаграм-каталога, который ведут организаторы.

«Мы хотим, чтобы это был день, посвященный Жене, где будет продаваться ее графика и работы многих ее друзей», — пишут они на странице мероприятия в фейсбуке.

Вести аукцион будет Андроник Хачиян, в вечерней программе выступления диджеев Полины Кукушкиной и Коли Радченко.

Евгения Колесникова — художник, иконописец, искусствовед, графический дизайнер, слушатель Мастерской Бориса Трофимова. Соосновательница и дизайнер издательства [DE], сотрудничающего с художниками Ириной Затуловской, Андреем Красулиным, Михаилом Тихоновым, Еленой Утенковой-Тихоновой, композитором Владимиром Мартыновым.

Мастерская Бориса Трофимова — открытый образовательный проект Института бизнеса и дизайна, лаборатория графического дизайна. Главная цель мастерской — поиск собственной позиции в графическом дизайне, поиск творческой стратегии, перевод учебных проектов в реальные, которые можно увидеть в городских и музейных пространствах. В основе процесса командная работа в группе с сильными профессионалами, постоянными участниками мастерской.







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