Мастерская Бориса Трофимова проведет в Москве благотворительный аукицон

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14 марта в московском кафе «Ладо» пройдут аукцион и маркет печатной графики, авторских книг, фотографии и живописи в поддержку художницы Евгении Колесниковой, которой необходимы средства на лечение. Аукцион организуют дизайнеры Мастерской Бориса Трофимова.
Начало в 19:00. На аукцион будут выставлены самые необычные работы из ежедневно пополняемого инстаграм-каталога, который ведут организаторы.
«Мы хотим, чтобы это был день, посвященный Жене, где будет продаваться ее графика и работы многих ее друзей», — пишут они на странице мероприятия в фейсбуке.
Вести аукцион будет Андроник Хачиян, в вечерней программе выступления диджеев Полины Кукушкиной и Коли Радченко.
Евгения Колесникова — художник, иконописец, искусствовед, графический дизайнер, слушатель Мастерской Бориса Трофимова. Соосновательница и дизайнер издательства [DE], сотрудничающего с художниками Ириной Затуловской, Андреем Красулиным, Михаилом Тихоновым, Еленой Утенковой-Тихоновой, композитором Владимиром Мартыновым.
Мастерская Бориса Трофимова — открытый образовательный проект Института бизнеса и дизайна, лаборатория графического дизайна. Главная цель мастерской — поиск собственной позиции в графическом дизайне, поиск творческой стратегии, перевод учебных проектов в реальные, которые можно увидеть в городских и музейных пространствах. В основе процесса командная работа в группе с сильными профессионалами, постоянными участниками мастерской.
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