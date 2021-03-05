Российский музыкальный союз запускает лабораторию кинокомпозиторов

С 19 по 24 июля пройдет первая в России международная творческая лаборатория для кинокомпозиторов Next Generation Composers Lab (NGC Lab), которую организует Российский музыкальный союз при участии Союза композиторов России.

Как сообщает сайт NGC Lab, главным наставником лаборатории станет британский композитор Гарри Грегсон-Уильямс, автор музыки к фильмам, телепроектам и видеоиграм, таким как «Шпионские игры», «Шрек», «Принц Персии», «Мулан».

В программе лаборатории три лекции и открытый мастер-класс Гарри Грегсона-Уильямса, а также других профессионалов отрасли, среди которых основатель компании Efimovmusic, разработчик виртуальных библиотек музыкальных инструментов Илья Ефимов, представитель Orchestral Tools Максим Луфт, креативный директор агентства Manners McDade Artist Management LLP Дженна Фентимен.

Участников лаборатории будет 16, их отберет на конкурсной основе сам Гарри Грегсон-Уильямс. Претендентам нужно будет сочинить и отправить на конкурс 3-минутный музыкальный фрагмент к эпизоду предложенного организаторами фильма. Сочинения 16 участников будут записаны симфоническим оркестром и сведены в тон-студии «Мосфильма».

Участие в лаборатории платное, его стоимость — 1900 евро. У молодых российских композиторов есть возможность присоединиться к основной программе в качестве стипендиатов: Российский музыкальный союз и Союз композиторов России учредили два гранта, которые покроют эту сумму. Стипендиатом Российского музыкального союза cможет стать российский студент, прошедший отбор на общих основаниях, а Союз композиторов России предоставит грант одному из членов Союза.

Лаборатория пройдет в Москве с 19 по 24 июля. В один из этих дней состоится концерт, на котором OpenSoundOrchestra исполнит сочинения Гарри Грегсона-Уильямса, Джона Уильямса, Клауса Бадельта и победителя лаборатории.

NGC Lab планируется проводить ежегодно.

Основатель лаборатории, композитор и саунд-дизайнер Николай Скачков:

«Профессия кинокомпозитора в России нуждается в переходе на качественно новый уровень. Наш проект NGC Lab является перспективной платформой для профессионального роста композиторов, а также трамплином для начинающих музыкантов. Нам очень хочется, чтобы о талантливых российских композиторах узнали во всем мире».







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