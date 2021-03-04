Открыт прием заявок на премию «Инновация-2021»

Выставочная программа премии «Инновация-2020». Арсенал, Нижний Новгород. 2020 © Владислав Ефимов / Предоставлено пресс-службой Волго-Вятского филиала Пушкинского музея (ГЦСИ Нижний Новгород — Арсенал)

Сегодня, 4 марта, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) объявил о начале приема заявок на Государственную премию в области современного искусства «Инновация-2021».

Премия присуждается главным российским проектам в области современного искусства, реализованным в 2020 году. Из поданных на конкурс заявок экспертный совет формирует шорт-листы из пяти проектов в каждой номинации, а затем жюри определяет победителей.

Премия «Инновация-2021» присуждается в шести конкурсных номинациях и в двух внеконкурсных номинациях.

Конкурсные номинации:

«Проект года»

«Куратор года»

«Художник года»

«Региональный проект»

«Новая генерация»

«Образовательный проект»

Внеконкурсные номинации:

«За вклад в развитие современного искусства»;

«За поддержку современного искусства России».



Седьмая конкурсная номинация «Книга года» учреждена совместно с благотворительным фондом поддержки и реализации программ в сфере культуры AVC Charity.

Заявки на соискание премии до 23 марта принимаются на сайте artinnovation.ru от бюджетных учреждений культуры, некоммерческих организаций, членов экспертного совета и жюри премии.

Открытие выставки номинантов (25 июня) и церемония награждения победителей (27 августа) состоятся в Нижнем Новгороде.

Премия «Инновация» учреждена в 2005 году и проводится под эгидой и при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. С 2019 года «Инновация» проводится командой Волго-Вятского филиала ГМИИ (ГЦСИ Нижний Новгород — Арсенал) совместно с Правительством Нижегородской области.

Миссия премии — поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности.







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